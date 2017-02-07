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Топливно-энергетический комплекс
Дональд Трамп заявил о решительной поддержке НАТО
08:13 07.02.2017 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что США всецело поддерживают НАТО, однако предупредил членов Североатлантического альянса о необходимости выплачивать положенный взнос.
"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО полностью вносили необходимые финансовые взносы, а многие из них этого не делают. Многие из них даже не близки к этому", - заявил он, выступая перед военными на военно-воздушной базе во Флориде.
Днем ранее Трамп во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае.
Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Столтенберг "обсудили, как содействовать тому, чтобы все союзники НАТО выполняли свои обязательства по расходам на оборону".
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль.
Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.
В настоящее время только пять из 27 стран-членов (у Исландии нет собственной армии) тратят на оборону положенные 2% ВВП.
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В целом можно говорить, что авдеевское обострение пошло только на пользу ВСУ - отработаны моменты взаимодействия разных родов войск, обкатаны некоторые тактические решения, надеемся, сделаны выводы из допущенных ошибок и будут отработаны методики ответных шагов на выпады противника.
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