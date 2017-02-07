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Топливно-энергетический комплекс
Турция создает инфраструктурный фонд на $200 млрд
20:46 06.02.2017 |
Турция перешла к активной фазе создания фонда, который позволит инвестировать в инфраструктуру миллиарды долларов и тем самым реанимирует экономику страны.
Турецкое правительство перевело свою долю в крупнейшем банке страны TC Ziraat Bankasi AS, в нефтегазовой компании TPAO и почти 7% акций оператора сотовой связи Turk AS Telekomunikasyon в новый Фонд национального благосостояния для дальнейшего финансирования крупных инфраструктурных проектов.
Также после одобрения регулирующих органов правительство переведет в фонд свою 51,1%-ю долю в Turkiye Halk Bankasi AS и 49,1% акций Turkish Airlines.
Фонд, созданный в августе, будет использовать доходы от продажи активов для финансирования крупных инфраструктурных проектов: строительство аэропортов, морских портов, автомобильных и железных дорог по всей стране. Министр экономики Нихат Зейбекши заявил, что возможный объем активов фонда может достичь $200 млрд.
В фонд также переданы 73,6% акций Стамбульской фондовой биржи, акции компании Eti Maden, компании-производителя чая Cay Isletmeleri, а также телекоммуникационной компании Turksat. В течение трех месяцев в фонд будут переданы и активы стоимостью 3 млрд лир, принадлежащие Фонду поддержки оборонной промышленности Турции.
Исполнительный комитет фонда Turkiye Varlik Fonu Yonetim AS возглавят четыре известных экономиста страны: экономический советник президента Йыгыт Булут, профессор кафедры экономики Университета Медипол и колумнист газеты Sabah Керем Алкин, исполнительный директор Стамбульской фондовой биржи Химмет Карадаг, ректор Университета Пири Рейс Орал Эрдоган.
В 2013 г. правительство обратилось к международным банкам, чтобы продать долю в 6,7% в Turk Telekom от общей доли в 31,7% за счет вторичного размещения акций, однако план реализовать не удалось. 55% акций сотового оператора принадлежит дубайскому OGER Telecom Ltd.
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