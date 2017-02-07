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Стивен Бэннон: 4 факта о "Дарте Вейдере" Белого дома
15:30 06.02.2017 |
Профессиональный военный, успешный инвестбанкир, руководитель ультраправого портала breitbart.com - биография у Стивена Бэннона была яркой и до ноября 2016 года. Но самое интересное, кажется, еще впереди - ведь он уже стал влиятельнейшим помощником президента США Дональда Трампа. DW собрала четыре факта о Бэнноне, которые помогут понять, какого человека Трамп назначил своим главным стратегом.
Факт №1. Он считает себя персонажем из "Звездных войн"
Стив Бэннон в интервью The New York Times сравнил себя с Дартом Вейдером - одним из воплощений зла в легендарной фантастической саге "Звездные войны". В интервью изданию Hollywood Reporter новый стратег Белого дома сказал так: "Темнота - это хорошо. Дик Чейни. Дарт Вейдер. Сатана. Вот она - сила". Верный слуга императора, ставший на темную сторону, вызывающий страх у друзей-республиканцев и врагов-демократов и журналистов? В этом сравнении, конечно, доля иронии, но верно то, что Бэннон стал правой рукой Трампа.
Он не только главный стратег в его команде, но стал и членом Совета национальной безопасности США - вопреки прежней практике не допускать к его работе политических советников. Роль Бэннона усилена за счет того, что он - постоянный член совета, тогда как главу Объединенного комитета начальников штабов и координатора спецслужб там ждут только по определенным случаям.
Ожидается, что Бэннон окажет значительное влияние на внешнеполитический курс Белого дома. Его называют "серым кардиналом" в команде американского президента. Считается, что декрет о запрете на въезд для жителей семи преимущественно мусульманских стран придумал именно Бэннон.
Факт №2. Он помог взлету "альтернативных правых"
Стив Бэннон, в отличие от президента Трампа, всегда интересовался политическими теориями. Еще будучи моряком на одном из эсминцев Военно-морских сил США, базировавшихся в Тихом и Индийском океанах в конце 1970-х годов, он увлекся политикой, рассказывал сам Бэннон. Уже тогда он решил, что президент Картер недостаточно резко отреагировал на захват американских заложников в Тегеране. Постепенно Стив Бэннон сформировался как сторонник крайне правых идей, антиисламист, как некоторые считают, с налетом расизма.
На вопрос является ли движение "альтернативных правых" расистским и антисемитским, нынешний главный стратег Белого дома ответил в 2016 году так: "Есть ли антисемиты среди "альтернативных правых"? Конечно. Есть ли расисты? Конечно. Но я не думаю, что в целом движение - антисемитское". Бэннон, вероятно, совершенно прав: проблема только в том, что тот, кому он симпатизирует, - открытый расист и антисемит. Речь об одном из лидеров "альтернативных правых", который и придумал это самоназвание" - 38-летнем Ричарде Спенсере, том самом, который после победы республиканского кандидата 8 ноября кричал: "Хайль Трамп!"
Факт № 3. Он зарабатывает, если вы смотрите этот сериал
Вы думали, что Голливуд это прибежище "дураков-либералов"? Именно так годами описывал американскую киноиндустрию правопопулистский портал Breitbart. Правда заключается в том, что Голливуд помогает Бэннону зарабатывать и сейчас - на успехе телесериала под названием "Сайнфелд".
Эта история уходит корнями еще в 1990-е годы, когда Стив Бэннон был еще инвестбанкиром и помогал предпринимателю Теду Тёрнеру купить студию-создателя этого сериала. Тёрнер заплатил ему не деньгами, а правами на трансляцию. Бэннон не ошибся: "Сайнфелд", созданный в конце 90-х, оказался успешным, так что он заработал на нем состояние. Сериал показывали, в том числе, и в России.
Факт №4. Бэннон верит, что настал поворотный момент в истории
У Стива Бэннона есть своя философская концепция, объясняющая мир и необходимость изменений в американской политике, а его главные три ценности - это капитализм, национализм и "иудео-христианские основы". Капитализм, по его мнению, превратился в социализм и переживает кризис, в который его повергло "либеральное" поколение 68-года.
Сам Бэннон не считает себя этническим националистом и все же регулярно хвалит правительства тех государств, которые стремятся сохранить моноэтнический характер населения. Восстановления капитализма, как Бэннон его понимает, недостаточно самого по себе, если страна не вернется к традиционным моральным устоям и "иудео-христианским ценностям". В этом он сам видит сходство с идеями российского президента Владимира Путина, положительное отношение к которому разделяет со своим боссом.
И, наконец, самое главное, что для возвращения к традиционным ценностям настал подходящий момент, в этом Стив Бэннон уверен. "У нас была революция, у нас была гражданская война, Великая депрессия и Вторая мировая война. Сейчас наступил четвертый великий поворот в американской истории", - подчеркнул Бэннон во время одного из своих выступлений. В этом тезисе он опирается на теорию историков-любителей Нила Хоу и Уильяма Страусса, согласно которой есть "история поколений", и ее циклы составляют примерно 80 лет. А сейчас подходит к концу последние двадцать лет 80-летнего цикла с момента Второй мировой войны, который Бэннон и называет "четвертым великим поворотом".
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