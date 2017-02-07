Ангела Меркель и председатель ХСС Хорст Зеехофер

Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) назвали Ангелу Меркель (Angela Merkel) единым кандидатом на выборах в бундестаг 2017 года. Кандидатура главы ХДС "получила единодушную поддержку" на совместном заседании президиумов обеих партий, сообщили в понедельник, 6 февраля, участники встречи в Мюнхене, получившей у СМИ название "примирительной".

ХДС выдвинул своего председателя в качестве основного кандидата на парламентских выборах еще в конце 2016 года. Теперь, несмотря на сохраняющиеся между ХДС и ХСС разногласия по миграционной политике, Ангелу Меркель официально поддержала и партия Хорста Зеехофера (Horst Seehofer).

На встрече в столице Баварии руководство ХДС и ХСС также обсудит основные положения, которые должны лечь в основу совместной избирательной кампании.

Выборы в парламент ФРГ - бундестаг пройдут 24 сентября.