Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.

Как отмечает Би-Би-си, это означает, что этот запрет не будет работать по меньшей мере до конца рассмотрения поданной министерством юстиции жалобы.

Суд также дал обеим сторонам срок до вечера понедельника предоставить свои дальнейшие аргументы.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Она утверждает, что миграционный указ противоречит конституции.

Министерство юстиции настаивает, что власти штатов не могут оспаривать президентские распоряжения, а также ставить под сомнение его суждения относительно национальной безопасности.

Как передает New York Times, представители минюста утверждают, что у президента есть полное право отказывать любой группе иностранцев во въезде в страну.

Они также считают, что распоряжение Трампа не представляет собой дискриминацию по религиозному признаку, так как оно направлено на конкретные страны, сообщает телеканал Эй-би-си.

Сразу после решения судьи в Сиэтле американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.

Трамп назвал решение нелепым и пообещал немедленно его отменить.

Министерство юстиции обжаловало решение суда в Апелляционном суде девятого округа США и запросило немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы.

В Белом доме ранее заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Подписание документа привело к масштабным протестам по всему миру.