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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что может помешать Марин Ле Пен и Франсуа Фийону занять Елисейский дворец

08:51 06.02.2017 |

Мир

 Георгий Макаренко, РБК

Марин Ле Пен официально вступила в предвыборную кампанию. При этом вокруг нее и другого ключевого кандидата в президенты, Франсуа Фийона, разгорелись финансовые скандалы, которые могут серьезно ослабить их позиции.

В субботу, 4 февраля, во французском Лионе о своем участии в президентской кампании объявила председатель ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она стала последним кандидатом от крупной партии, сделавшим это.

В Лионе в субботу также ​провели митинги еще два кандидата: центрист, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и Жан-Люк Меланшон, основной кандидат ультралевых сил. Суммарно эти три кандидата могут рассчитывать на поддержку 54% французов в первом туре президентских выборов (назначен на 23 апреля), показал опрос Ifop, опубликованный 2 февраля.

Всего о своем выдвижении заявили 11 кандидатов, однако реально претендовать на победу могут только трое, показывают опросы: Ле Пен, Макрон и ​кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции.

По всем прогнозам, Ле Пен выиграет первый тур выборов, но не наберет абсолютного большинства голосов и во втором уступит более умеренному кандидату - Макрону или Фийону.

До прошлой недели Фийон считался безусловным фаворитом выборов, пишет The New York Times. В начале января за него готовы были голосовать 25% избирателей (по данным Ifop), 2 февраля его популярность снизилась до 20%. ​Причиной падения фаворита, пишет американское издание, стал скандал вокруг его жены Пенелопы Фийон.

Пенелопа-гейт

25 января популярный французский еженедельник Canard enchaine, известный своими журналистскими расследованиями, опубликовал статью, в которой утверждалось, что Пенелопа Фийон в 1998-2002 годах работала помощницей мужа, когда тот был депутатом французского парламента. Трудоустройство родственников политиками во Франции не запрещено, однако издание утверждает, что пост помощника был фиктивным, так как никаких результатов деятельности Пенелопы не обнаружено.

Когда в 2002 году Фийон ушел из парламента в правительство на должность министра труда и социальных вопросов, его депутатский мандат перешел однопартийцу Марку Жуло, нынешнему депутату Европарламента. При этом Пенелопа Фийон числилась до 2007 года помощницей депутата Жуло. «Я никогда не работал с Пенелопой, знал ее только как жену министра», - рассказал Canard enchaine один из ассистентов Жуло. За годы работы в парламенте жена Фийона получила €500 тыс. в виде оклада.

Прокуратура Франции начала проверку деятельности Пенелопы Фийон в парламенте, подозревая злоупотребление казенными средствами. В понедельник, 30 января, политик и его жена дали показания следователям. В среду, 1 февраля, Франсуа Фийон объявил, что не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на падение рейтингов. «Я буду кандидатом на этих выборах, потому что сформировал политику, которая, как мне кажется, является единственно верной для восстановления мощи страны», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В тот же день Canard enchaine обнародовала вторую часть своего расследования. По данным еженедельника, Пенелопа Фийон была оформлена помощницей мужа-депутата не только в 1998-2002 годах, но также в 1988-1990 годах и 2012-2013 годах и получила из бюджета в общей сложности €831 тыс. Кроме того, двое из их пятерых детей числились помощниками отца в сенате в 2005-2007 годах.

Ранее Фийон утверждал, что нанял их как юридических консультантов, однако на тот момент, подчеркивает Canard enchaine, они еще не имели законченного юридического образования. За два года работы дети политика получили в сумме €83,7 тыс. оклада. В связи с этим делом в пятницу полиция провела обыски и во французском сенате.

Старая гвардия

После публикации второй части расследования Фийон вновь заявил о своей невиновности, добавив, что считает кампанию против себя и своей семьи «попыткой государственного переворота со стороны левых сил». Политик уточнил, что добровольно снять свою кандидатуру с президентской гонки он согласен только в случае предъявления прокуратурой официальных обвинений.

При наименее благоприятном для Фийона сценарии ему может грозить тюремное заключение. В 2011 году экс-президент Франции Жак Ширак был признан виновным по схожим обвинениям: растрата казенных средств, злоупотребление положением и назначение своих ближайших соратников на фиктивные должно​сти в период работы мэром Парижа. Суд назначил экс-президенту наказание в виде двух лет лишения свободы, однако по возрасту, состоянию здоровья и заслугам перед государством реальный срок был заменен условным.

И все же падение популярности Фийона вызывает панику в рядах республиканцев и может привести к его выходу из президентской гонки «задолго до того, как полиция решит, есть ли вообще в действиях политика и его жены состав преступления», подчеркивает французская The Local. По словам издания, в партийном руководстве активно обсуждается «план Б», то есть выдвижение нового кандидата.

Фийон стал кандидатом по результатам праймериз в конце прошлого года. Проведение новых потребует от партии много сил, средств и времени, а крайний срок подачи заявок для кандидатов в президенты - 17 марта, пишет The Local. Выходом может стать разовое голосование сторонников за предложенную партийным руководством кандидатуру. Наиболее вероятной альтернативой Фийону является Ален Жюппе - авторитетный политик-консерватор и экс-премьер, проигравший Фийону партийные праймериз. Однако в среду сам Жюппе подчеркнул, что поддерживает кандидатуру Фийона и не собирается участвовать в «плане Б».

Другим вариантом может стать экс-президент Николя Саркози, сообщила 2 февраля газета Le Parisien со ссылкой на его сторонников.

На нужды отечества

В финансовых махинациях подозревают и Марин Ле Пен. В начале декабря финансовая дирекция Европарламента, депутатом которого Ле Пен является уже 13 лет, направила политику уведомление с требованием возместить к 31 января 2017 года долг в размере €298,5 тыс. Эта сумма является окладом помощницы Ле Пен в Европарламенте Катрин Грисе за 2010-2016 годы. Впоследствии Европарламент затребовал от Ле Пен оплату еще €41,5 тыс. долга - зарплату ее телохранителя Тьерри Лежье.

Как сообщает France 24, эксперты из бюро по борьбе с мошенничеством при Еврокомиссии выяснили, что Грисе и Лежье получали зарплату из европейского бюджета, хотя в Брюсселе они замечены не были, тогда как по условиям контракта должны были работать в европейской столице. Результатов их работы эксперты также не обнаружили. Эксперты выяснили, что в указанное время Грисе и Лежье работали в центральном аппарате «Национального фронта» в Париже.

Марин Ле Пен обвинения категорически отвергает. В интервью каналу TF1 она заявила, что уже оформила «юридическую претензию» к финансистам Европарламента.

Поддержка французами кандидатуры Ле Пен, по данным Ifop, постепенно снижается: с 26% месяц назад до 24%, по данным на 2 февраля.

Все это, как и скандал вокруг Фийона, играет на руку экс-министру экономики Макрону. Наконец, отмечает агентство Reuters, хорошей новостью для Макрона является и недавняя победа на праймериз Социалистической партии бывшего министра образования Бенуа Амона. Как политику левых убеждений, ему едва ли удастся заручиться поддержкой центристского и левоцентристского электората, который в итоге может проголосовать за Макрона.

Кто претендует на Елисейский дворец

Марин Ле Пен - лидер «Национального фронта». Дочь основателя партии Жан-Мари Ле Пена, который в 2002 году проиграл Шираку во втором туре президентских выборов. На президентских выборах 2012 года заняла третье место, получив 18% голосов. Во внешней политике выступает за выход Франции из ЕС и НАТО и за улучшение отношений с Москвой. Во внутренней политике предлагает бороться с нелегальной миграцией, ввести налог на импорт и поддерживать французских производителей протекционистской политикой.

Франсуа Фийон - кандидат от «Республиканцев». Возглавлял кабинет министров при президенте Саркози (в 2007-2012 годах). Выступает с консервативных позиций: пересмотр отношений с ЕС при сохранении страны в союзе, ограничение на прием мигрантов, снижение налогов и уменьшение государственного вмешательства в экономику. Имеет дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, поддерживает пересмотр политики санкций в отношении Москвы.

​Эммануэль Макрон - кандидат от партии «Вперед!». Бывший в 2014-2016 годах министром экономики Макрон прошлой весной ушел из правительства, организовав собственную партию, а в августе объявил о намерении баллотироваться в президенты. Его программа как самопровозглашенного центриста состоит как из левых (социальные реформы, увеличение зарплат и пособий), так и из правых идей (сокращение роли государства, поощрение частной инициативы, свободный рынок). Выступает за дальнейшую интеграцию с ЕС, но также поддерживает развитие отношений с Россией.

Бенуа Амон - кандидат от Социалистической партии. Ныне депутат французского парламента, в 2014 году недолго работал министром образования. Представитель левого фланга партии, выступает за введение безусловного базового дохода, легализацию легких наркотиков и эвтаназии. Является убежденным сторонником «зеленой» энергетики. Поддерживает европейскую интеграцию, тогда как внешнюю политику России называет «агрессивным империализмом».
 

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31.01 Jaguar Land Rover по­зна­ко­мит с ав­то­мо­би­ля­ми с по­мо­щью вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти

31.01 Razer ку­пи­ла раз­ра­бот­чи­ка "облачного" смарт­фо­на Nextbit

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01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

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