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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп подписал указы по финансовому регулированию в США

22:31 03.02.2017 |

Мир

 

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу два указа, которые направлены на поддержание экономического роста США, среди них - изменения к закону Додда-Франка, который ограничивает доступ к финансовым ресурсам страны. Трансляцию процедуры подписания из Белого дома вела телекомпания CNN.

"Также сегодня для достижения цели (поддержания экономического роста) президент подпишет два указа. Ожидается, что это произойдет ближе к часу дня. Первый из них призван защитить рост и уверенность потребителя. А также будет указ по закону Додда-Франка, который является настоящей катастрофой, поскольку мешает доступу к кредитным ресурсам", - сказал представитель Белого дома Шон Спайсер, анонсируя данные указы.

Закон Додда-Франка был принят в 2010 году. Закон усилил регулирование так называемых системообразующих финансовых институтов, а также ввел меры по снижению риска в финансовой системе и по защите потребителей. Закон призван не допустить повторения финансового кризиса 2008-2009 годов, который начался на Уолл-Стрит и вызвал рецессию в глобальном масштабе. Трамп ранее заявлял, что закон Додда-Франка создает большое бремя для финансовых институтов, и от него необходимо в той или иной мере избавиться.

Вторым указом Трамп отменил указ Барака Обамы о финансовом консалтинге, уточняет агентство. Обама в прошлом году подписал указ, который требует от брокеров и иных финансовых советников действовать строго в интересах клиента, а не в своих собственных. Этот указ должен был вступить в силу в апреле 2017 года. Представители финансовой индустрии критиковали указ, утверждая, что его реализация обойдется бизнесу в десятки миллиардов долларов.
По материалам: ПРАЙМ
 

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