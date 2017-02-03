Прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата в президенты от правоцентристской партии Франсуа Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика.

Как пишет Би-Би-си, скандал вокруг Фийона разгорелся после того, как издание Canard Enchaine сообщило, что супруга кандидата Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Фийона работала в парламенте.

Сам Фийон настаивает на том, что его жена Пенелоп работала его помощником, а не просто получала зарплату в 7 тысяч евро.

Теперь прокуроры, ведущие предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств, намерены также изучить выплаты на сумму более 86 тысяч долларов, сделанные Мари и Шарлю Фийонам, пока их отец занимал пост сенатора в 2005-2007 годах.

Сам политик настаивает, что его детям платили за оказываемые юридические услуги в разных проектах.

Однако никто из детей Фийона не был профессиональным юристом на тот момент. Кроме того, по данным СМИ, они получали выплаты не за проекты, а за работу на полную ставку.

Несмотря на то, что политик попросил свою партию дать ему две недели на то, чтобы доказать свою невиновность, некоторые из республиканцев уже призвали Фийона отказаться от борьбы за президентское кресло.

Фийон считается лидером президентской гонки во Франции. Он - член правоцентристского Союза за народное движение, сумевший на внутрипартийных выборах обойти лидера партии Николя Саркози и стать кандидатом в президенты на выборах весной 2017 года.

В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийон был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции.