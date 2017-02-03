Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил об уходе со своего поста на фоне самых масштабных народных протестов за последние 28 лет.

Как сообщает Би-Би-си, накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, нанесших ущерб менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Уходящий министр заявил, что правительство страны предало своих сторонников. На своей странице в "Фейсбуке" Жиану написал, что уходит в отставку по этическим причинам, ради своего ребенка.

"Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?" - написал Жиану.

Шесть стран - в том числе Германия, Франция и США - выпустили заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО поставлены под угрозу.

Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.