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Топливно-энергетический комплекс
Министр торговли Румынии обвинил правительство в предательстве
08:15 03.02.2017 |
Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил об уходе со своего поста на фоне самых масштабных народных протестов за последние 28 лет.
Как сообщает Би-Би-си, накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, нанесших ущерб менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.
Уходящий министр заявил, что правительство страны предало своих сторонников. На своей странице в "Фейсбуке" Жиану написал, что уходит в отставку по этическим причинам, ради своего ребенка.
"Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?" - написал Жиану.
Шесть стран - в том числе Германия, Франция и США - выпустили заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО поставлены под угрозу.
Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.
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|Министр торговли Румынии обвинил правительство в предательстве
Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.
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