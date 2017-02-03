Здание ФСБ в Москве

Министерство финансов США в четверг, 2 февраля, уточнило режим санкций в отношении российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как говорится в заявлении ведомства, Минфин разрешает за определенными исключениями "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены указами президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В частности, теперь допускаются "запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, сертификационных документов, выпущенных ФСБ для импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в России".

Санкции в отношении Крыма сохраняются

Оговорено, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется согласие Министерства торговли США. Отдельное примечание гласит, что за исключением указанных выше ограниченных целей нынешнее решение "не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий" самой ФСБ или кому-либо действующему "от ее имени".

Также отдельно говорится, что лицензия не разрешает "экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров, технологий или услуг" в украинский регион Крым. Не разрешается также использование в расчетах счетов, которые были блокированы в США рядом санкционных президентских указов.

Это - не ослабление санкций

Как заявил в данной связи пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, разрешение Минфина США на транзакции с ФСБ не является сдвигом в санкционной политике в отношении России. По его словам, данные действия являются формальными и не сигнализируют об ослаблении санкций.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов, заданный ему в Белом доме во время встречи с руководством компании Harley-Davidson, ответил: "Я ничего не ослаблял".