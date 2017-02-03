Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучит целесообразность применения принятой при президенте Бараке Обаме нормы, которая требует от компаний раскрывать сведения об использовании ими "конфликтных минералов".

И.о. главы Комиссии республиканец Майкл Пивовар в сообщении, размещенном на сайте SEC, указывает, что применение этого правила было ограничено ранее судом, признавшим его частично нарушающим первую поправку к Конституции США (о свободе слова). Кроме того, выполнение требования оказалось для компаний затратным, его эффект - сомнительным, так как как оно не повлияло на вооруженные группировки в Африке; инвесторам эта информация также не нужна, считает М.Пивовар.

"Учитывая факты реальной жизни, я считаю важным выслушать мнение всех заинтересованных сторон в отношении всех аспектов этой нормы и их предложения", - говорится в его сообщении, размещенном на сайте SEC.

Заявление временного главы SEC пока не означает, что правило отменено, в то же время юристы Комиссии уже получили указание изучить, как можно облегчить для компаний выполнение этого требования.

Решение М.Пивовара - практический шаг по отмене республиканцами различных регулятивных норм, принятых при предыдущей администрации. Ожидается, что в ближайшее время Конгресс и отдельные ведомства отменят большое число различных требований к бизнесу, включая меры, принятые в рамках реформы финансовых рынков в 2010 году (закон Додда-Фрэнка).

Требование к компаниям раскрывать информацию об использовании "конфликтных минералов" в производственной цепочке содержится в закона Додда-Фрэнка. Затем на основе этого положения SEC выпустила свой подзаконный акт.

Республиканцы в Конгрессе с самого начала критиковали этот акт и призывали приостановить его. Затем в 2014 году суд, рассмотрев документ SEC, заключил, что если компанию вынуждают заявлять, что в отношении каких-либо из ее изделий невозможно доказать, что в них нет "конфликтных минералов", то она фактически должна саму себя оговорить. В этом случае нарушается первая поправка к Конституции США о свободе слова.

SEC, несмотря на решение суда, в основном сохранила требование к нескольким тысячам компаний раскрывать информацию об использовании ими "конфликтных минералов".

Крупнейшие корпорации, такие как Apple, сразу столкнулись с большими проблемами при выяснении того, не используются ли в их производственной цепочке "конфликтные минералы" (олово, тантал, золото, вольфрам), которые добываются в охваченных войнами странах Африки, в первую очередь, в Конго. Компании должны исследовать всю свою производственную цепочку, сообщить о мерах, которые предпринимаются, чтобы не использовать "конфликтные минералы" в производстве, аудировать эти сведения. На практике, однако, производители не могут контролировать всех своих поставщиков и происхождение всех исходных материалов, поэтому отчеты в итоге нередко сводятся к констатации этого факта.

