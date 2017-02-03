Комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо

Цель переговоров - модернизировать соглашение о ЗСТ, заключенное Евросоюзом с Мексикой в 2000 году. За эти годы объем торговли Европы с Мексикой вырос в три раза.

Европейский Союз и Мексика ускоряют переговоры по новому соглашению о зоне свободной торговли на фоне планов нового президента США Дональда Трампа пересмотреть действующий договор о ЗСТ с Канадой и Мексикой (NAFTA), а также ввести штрафные пошлины на товары, произведенные американскими компаниями в Мексике.

В апреле и июне текущего года будут организованы два дополнительных раунда переговоров, сообщила в среду, 1 февраля, комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Стороны намерены совместно противодействовать опасному роста протекционизма во всем мире и содействовать развитию глобального и открытого сотрудничества, заявили в Брюсселе Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Рост товарооборота

Цель переговоров - основательно обновить соглашение о ЗСТ, заключенное между Евросоюзом и Мексикой в 2000 году, чтобы таким образом способствовать дальнейшему росту торговли. По данным Еврокомиссии, за прошедшие 16 лет объем торговли между Мексикой и ЕС увеличился в три раза.

Как сообщили в Брюсселе, в 2015 году европейские страны поставили в Мексику товаров на сумму 34 миллиарда евро. Импорт из Мексики в ЕС составил в том же году 19 миллиардов евро. Евросоюз является третьим по важности торговым партнером Мексики после США и Китая. Мексика занимает 15-е место в списке торговых партнеров ЕС.

Судьба соглашения о зоне свободной торговли (TTIP) между ЕС и США, переговоры по которому Еврокомиссия вела с администрацией Барака Обамы, под большим вопросом. Экономический советник Трампа Питер Наварро 31 января в интервью газете Financial Times назвал этот проект "мертвым".