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Топливно-энергетический комплекс
Индия вложит $59 млрд в развитие инфраструктуры в следующем фингоду
20:55 01.02.2017 |
Индия планирует рекордные инвестиции в строительство и обновление инфраструктуры - 3,961 трлн рупий ($59 млрд).
Такая сумма заложена в бюджете страны на 2017-2018 финансовый год, который начнется 1 апреля.
В частности, планируется строительство аэропортов в небольших городах в сотрудничестве с частными компаниями, заявил министр финансов Индии Арун Джейтли, представляя в среду законопроект.
Кроме того, госмонополист Indian Railways будет совместно с логистическими компаниями строить железные дороги для улучшения доступности портов, пишет The Times of India. На эти цели будут выделены рекордные 1,31 трлн рупий, что на 8,3% превышает расходы на текущий фингод.
Дефицит бюджета в 2017-2018 фингоду сократится до 3,2% ВВП по сравнению с 3,5% ВВП в этом фингоду.
Индия инвестирует не менее 100 млрд рупий ($1,48 млрд) в госбанки в следующем фингоду для поддержания роста экономики и объемов кредитования. На текущий год данные расходы были запланированы в объеме 250 млрд рупий.
Котировки акций металлургических компаний Индии выросли в среду на новостях о планах развития инфраструктуры страны. Бумаги ведущего алюминиевого производителя страны Hindalco Industries подорожали на 4,7%, крупнейшего сталепроизводителя Steel Authority of India - на 3,4%. Также поднялась рыночная стоимость Vedanta - на 2,9% и Tata Steel - на 2,5%.
Цена акций банков также выросла, в том числе State Bank of India - на 1,2%, Bank of Baroda и Punjab National Bank - на 1,1%.
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