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Топливно-энергетический комплекс
Ле Пен не вернула 300 тыс. евро по требованию Европарламента
10:57 01.02.2017 |
Лидер крайне правого "Национального фронта" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не уплатила в положенный срок более 300 тысяч евро по требованию Европарламента. Дедлайн по платежу наступил в полночь по местному времени в ночь на среду. Как отмечает Би-Би-си, ранее Ле Пен заявляла, что не намерена выплачивать требуемую сумму.
Европарламент обвиняет Марин Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по "Национальному фронту" Катрин Гризе из европейских фондов.
Согласно Европарламенту, помощница Ле Пен должна была проводить существенное время в Брюсселе или Страсбурге, а она почти не выезжала из Парижа.
В случае неуплаты европарламентарии угрожали удержать половину депутатской зарплаты Марин Ле Пен и отменить все полагавшиеся ей надбавки.
Сама Ле Пен утверждает, что она стала жертвой политической вендетты.
"Я не покорюсь травле, этому одностороннему решению, принятому моими политическими оппонентами... без доказательств и не дожидаясь решения суда", - заявила Ле Пен агентству Рейтер.
В апреле во Франции пройдут президентские выборы. Марин Ле Пен считается одним из фаворитов на президентский пост. Как ожидается, ее основными соперниками будут бывший премьер-министр страны, консерватор Франсуа Фийон и бывший министр экономики, центрист Эммануэль Макрон.
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