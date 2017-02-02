Финансовые новости
- |
- 02.02.17
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Власти Аргентины поднимают тарифы на электроэнергию для населения на 61-148%
10:43 01.02.2017 |
Правительство Аргентины резко повышает тарифы на электроэнергию для населения в рамках мер по сокращению дефицита бюджета страны.
Этот шаг, однако, может привести к росту потребительских цен в момент, когда аргентинские власти пытаются ослабить инфляцию, отмечают эксперты.
К концу марта повышение тарифов на электроэнергию для населения столицы Аргентины Буэнос-Айреса и ее пригородов составит от 61% до 148%, пишет газета Financial Times.
Власти страны также планируют повысить тарифы и для промышленных пользователей.
Согласно оценкам консалтинговой компании Ecolatina, повышение тарифов на электричество приведут к ускорению инфляции в Аргентине в феврале до 2,2% с 1,7% в январе.
В целом рост тарифов в различных отраслях добавит порядка 7 процентных пунктов (п.п.) к общему показателю инфляции в 2017 году, который прогнозируется на уровне 24%, прогнозируют в Ecolatina.
Центробанк Аргентины рассчитывает удержать инфляцию в стране в этом году ниже 17%. В 2016 потребительские цены в Аргентине выросли примерно на 40%.
Министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен заявил во вторник, что электрораспределительные компании смогут вновь поднять цены на электричество в ноябре текущего года и в феврале 2018 года.
Повышение тарифов, по его словам, поможет правительству Аргентины достичь целевого показателя дефицита бюджета в этом году на уровне 4,2% ВВП.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия вернула пункты пропуска на границе с Белоруссией
|Стороны конфликта на Донбассе договорились обменяться списками пленных, идет их верификация - Сайдик
|МВФ требует повышения до 25 лет минимального страхового стажа для получения пенсии - Рева
|Чего добивается Путин в Авдеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сенат утвердил Рекса Тиллерсона главой Госдепартамента США
|Британский парламент проголосовал за начало "брексита"
|Индия вложит $59 млрд в развитие инфраструктуры в следующем фингоду
|Россия вернула пункты пропуска на границе с Белоруссией
|Травля Валенсы. Зачем Качиньский рушит основы польской государственности
|Ле Пен не вернула 300 тыс. евро по требованию Европарламента
|Власти Аргентины поднимают тарифы на электроэнергию для населения на 61-148%
Правительство Аргентины резко повышает тарифы на электроэнергию для населения в рамках мер по сокращению дефицита бюджета страны. Этот шаг, однако, может привести к росту потребительских цен в момент, когда аргентинские власти пытаются ослабить инфляцию, отмечают эксперты.
Это интересно
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции
|Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей