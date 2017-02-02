Правительство Аргентины резко повышает тарифы на электроэнергию для населения в рамках мер по сокращению дефицита бюджета страны.

Этот шаг, однако, может привести к росту потребительских цен в момент, когда аргентинские власти пытаются ослабить инфляцию, отмечают эксперты.

К концу марта повышение тарифов на электроэнергию для населения столицы Аргентины Буэнос-Айреса и ее пригородов составит от 61% до 148%, пишет газета Financial Times.

Власти страны также планируют повысить тарифы и для промышленных пользователей.

Согласно оценкам консалтинговой компании Ecolatina, повышение тарифов на электричество приведут к ускорению инфляции в Аргентине в феврале до 2,2% с 1,7% в январе.

В целом рост тарифов в различных отраслях добавит порядка 7 процентных пунктов (п.п.) к общему показателю инфляции в 2017 году, который прогнозируется на уровне 24%, прогнозируют в Ecolatina.

Центробанк Аргентины рассчитывает удержать инфляцию в стране в этом году ниже 17%. В 2016 потребительские цены в Аргентине выросли примерно на 40%.

Министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен заявил во вторник, что электрораспределительные компании смогут вновь поднять цены на электричество в ноябре текущего года и в феврале 2018 года.

Повышение тарифов, по его словам, поможет правительству Аргентины достичь целевого показателя дефицита бюджета в этом году на уровне 4,2% ВВП.

