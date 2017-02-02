Стивен Мнучин

Голосование по кандидатурам на пост глав Минфина и Минздрава США в комитете сената по финансам отложено из-за бойкота членов этого комитета от Демократической партии. На министерские должности выдвинуты бизнесмен Стивен Мнучин и республиканец Томас Прайс.

Голосование во вторник фактически оказалось заблокировано, так как для его проведения формально требуется присутствие как минимум одного члена Демократической партии. Свои действия представители Демпартии аргументировали тем, что им необходимо предоставить больше информации, касающейся предпринимательской деятельности кандидатов, без которой утверждение их в означенных должностях, с их точки зрения, не представляется возможным.

Белый дом уже обвинил демократов в обструкции назначенцев Трампа. До сих пор ожидают утверждения 17 номинантов на пост главы министерства или крупного ведомства. В то же время спустя первые 11 дней пребывания экс-президента Барака Обамы в Белом доме в 2009 году это число составляло лишь 7 человек. В случае с Джорджем Бушем-младшим в 2001 году сенаторы продолжали обсуждать лишь четырех выдвиженцев.