Устоявшееся восприятие Китая как мировой фабрики потеряло свою актуальность, показали результаты ежегодного исследования компании IHS Markit.

"Доля респондентов, которые согласны, что Китай является местом привлечения дешевых ресурсов, впервые сократилась до менее 50% в 2016 году, - сообщил экономист IHS Markit Пол Робинсон. - Это заметное снижение с 70% в опросе 2012 года".

В течение многих лет компании по всему миру переводили производственные операции в Китай, чтобы воспользоваться выгодами дешевой рабочей силы. В последние годы, однако, зарплаты в частном секторе Китая выросли, что снизило привлекательность страны для фирм, стремящихся к экономии.

По данным Международной организации труда, с 2006 г. средний размер заработной платы в Китае увеличился более чем в два раза. К 2014 г. среднемесячная номинальная заработная плата на материковом Китае составляла $685 по сравнению с $212 во Вьетнаме, $216 на Филиппинах и $408 в Таиланде, отмечается в докладе организации за 2016 г.

Но вместо того чтобы избежать роста издержек в Шанхае и близлежащих провинциях, переводя производство в более "дешевые" регионы, профессионалы предпочитают сконцентрировать внимание на знакомой территории, показал опрос IHS.

"Результаты опроса указывают на превращение Китая в хаб, где сосредоточены глобальные цепочки поставок, а не просто источник дешевых ресурсов", - сказал Робинсон.

Китай, Индия и Мексика оказались наиболее популярными регионами для поиска ресурсов. В то же время результаты США и Европы оказались самыми низкими за пять лет, в течение которых проводилось исследование.