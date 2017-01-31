Вторая по величине экономика в мире утроит свой ядерный потенциал до почти 100 гигаватт к 2026 г., что сделает ее крупнейшим рынком во всем мире, считают аналитики. Страна добавила около 8 гигаватт ядерной мощности в прошлом году, увеличив установленную мощность почти до 34 млн киловатт.

Китай стремится к увеличению мощностей в ядерной энергетике, на долю которой пришлось около 1,7% от общего объема производства в 2015 г. Это объясняется намерением снизить зависимость от угля, на долю которого сейчас приходится более 75% первичной энергии в стране.

Сейчас в КНР на стадии строительства находится 20 реакторов согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Еще 176 реакторов планируется построить. Эта цифра гораздо больше, чем в любой другой стране.

"Мы ожидаем, что рост продолжится и Китай станет одним из крупнейших рынков ядерной энергии с точки зрения мощности реакторов, которые запланированы к строительству, предложены или будут введены в эксплуатацию", - заявила Джорджина Хайден из BMI Research. По ее словам, за счет расширения собственного внутреннего ядерного сектора страна будет развивать экспертизу для экспорта ядерного потенциала и технологий за рубеж.

Доля угля в энергетическом балансе страны будет постепенно падать до чуть менее 54% к 2026 г. с нынешних 70% согласно прогнозу BMI.