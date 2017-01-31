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Дефицит федерального бюджета Бразилии по итогам 2016 года составил рекордные $49,3 млрд
11:40 31.01.2017 |
Дефицит федерального бюджета Бразилии по итогам 2016 года составил 154,2 млрд реалов ($49,2 млрд) - рекордный показатель за всю историю регистрации соответствующих данных, которая началась в 1997 году. Об этом сообщило в понедельник Национальное казначейство.
Баланс счетов федерального правительства крупнейшей южноамериканской страны уже третий год подряд оказывается отрицательным. При этом в 2016 году власти смогли уложиться в лимит, одобренный законодателями: в конце мая прошлого года Национальный конгресс (парламент) Бразилии принял законопроект, который установил максимально допустимый показатель бюджетного дефицита на уровне 170,5 млрд реалов ($54,5 млрд).
Министр финансов Бразилии Энрике Мейреллес расценил это как положительный момент. "Полученные данные оказались лучше, чем прогнозы, поскольку дефицит не достиг установленного предела", - пояснил глава ведомства. По его словам, принятая недавно конституционная поправка об ограничении госрасходов позволит снизить госдолг и со временем вернуться к положительному балансу.
В середине декабря парламент крупнейшей южноамериканской страны одобрил поправку к Конституции, ограничивающую государственные расходы. Согласно документу, в течение ближайших 20 лет рост базовых расходов центрального правительства не должен превышать уровень инфляции предыдущего года.
Эта конституционная поправка является одной из ключевых экономических инициатив президента Бразилии Мишела Темера. Авторы законопроекта считают его необходимым для устранения бюджетного дефицита и привлечения иностранных инвестиций. Левая оппозиция утверждает, что принятие данной меры приведет к сокращению финансирования образования, здравоохранения и социальных программ, то есть негативно отразится на наименее защищенных слоях населения.
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