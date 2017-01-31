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Республиканцы начинают процедуру отмены регулятивных норм, принятых при Обаме
11:11 31.01.2017 |
Конгресс США намерен в короткий срок отменить ряд решений предыдущей администрации, связанных с регулированием бизнеса, в том числе нормы, ограничивающие деятельность сырьевых компаний, обязывающие их раскрывать дополнительную информацию, пишет Financial Times.
Голосования по первым резолюциям по отмене законов пройдут в Палате представителей уже в среду-четверг, а вся процедура будет проходить в рамках закона 1996 года, который позволяет отменять принятые в течение последних 6 месяцев законы по упрощенной процедуре и при этом затрудняет их повторное одобрение в будущем.
Президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал отменить 75% законов, которые мешают созданию рабочих мест и развитию бизнеса в США.
В частности, Конгрессом могут быть отменены законы, требующие от компаний, ведущих добычу угля, рекультивировать зоны своей деятельности, а также ограничивающие потенциальный экологический ущерб при добыче нефти и газа на общественных землях.
Еще одной "жертвой" может стать требование, согласно которому американские сырьевые компании должны раскрывать информацию о том, сколько денег они платят правительствам за разработку месторождений минеральных ресурсов, нефти и газа.
Американские эмитенты (примерно 750 публичных корпораций) должны раскрывать, начиная с отчетности за 2018 год, все платежи, превышающие $100 тыс., включая налоги, роялти, гонорары, дивиденды, другие платежи - с разбивкой по отдельным проектам.
Считается, что прозрачность в сфере платежей за сырьевые ресурсы снижает коррупционные риски, а также повышает шансы на справедливое распределение доходов от разработки месторождений различных полезных ископаемых в развивающихся странах.
American Petroleum Institute, представляющий интересы нефтяных корпораций, считает, что в результате введения в действие документа американские производители окажутся в более невыгодных условиях, чем их зарубежные конкуренты, которым не надо раскрывать столь чувствительную коммерческую информацию.
Аналогичные требования по раскрытию "сырьевых" платежей правительствам уже действуют в Евросоюзе и Канаде. Соответственно, российские сырьевые компании, имеющие листинг в Европе, с 2016 года начали раскрывать в годовых отчетах информацию о платежах, выплачиваемых правительствам других стран, за разработку природных ресурсов. Как показывает проведенный Центром раскрытия корпоративной информации анализ, такую информацию раскрыли по итогам 2015 года 14 российских компаний.
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Конгресс США намерен в короткий срок отменить ряд решений предыдущей администрации, связанных с регулированием бизнеса, в том числе нормы, ограничивающие деятельность сырьевых компаний, обязывающие их раскрывать дополнительную информацию, пишет Financial Times.
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