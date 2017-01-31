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Топливно-энергетический комплекс
Саудовская Аравия может начать вводить налоги
09:57 31.01.2017 |
Безналоговая жизнь скоро останется в прошлом для жителей Саудовской Аравии, поскольку власти страны одобрили введение налога на добавленную стоимость, предложенного Международным валютным фондом (МВФ), передает The Guardian.
Пятипроцентный сбор будет применяться к определенным товарам в соответствии с соглашением шести стран Совета по сотрудничеству в Персидском заливе, которое было достигнуто еще в июне 2016 года.
Жители богатого энергоресурсами региона уже давно пользуются благами безналоговой жизни и субсидированным существованием, однако обвал цен на сырую нефть в 2014 году привел к массовым сокращениям и активному поиску новых доходов.
Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и крупнейшей экономикой в арабском регионе. Страна заморозила крупные строительные проекты, сократила зарплаты членам кабинета министров и заморозила зарплаты государственным служащим, чтобы справиться с рекордным дефицитом бюджета в прошлом году, который достиг $97 млрд.
Королевство теперь старается расширить свою инвестиционную базу и повысить ненефтяные доходы бюджета в рамках усилий по диверсификации экономики. Кроме того саудиты стремятся сбалансировать свой бюджет к 2020 году.
Кабинет принял решение утвердить единый договор о налоге на добавленную стоимость, мера будет осуществляться членами Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, сообщает агентство Saudi Press Agency. Также был подготовлен и королевский указ.
Такая мера была принята в соответствии с рекомендациями МВФ для стран Персидского залива, которые включали в себя меры повышения акцизов и введение налога на добавленную стоимость, чтобы помочь странам региона адаптироваться к снижению цен на нефть, которое привело к замедлению роста экономики стран региона.
Страны Персидского залива раннее согласились ввести выборочные налоги на табачные изделия, а также на безалкогольные и энергетические напитки.
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