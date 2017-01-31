Вашингтон станет первым американским штатом, который в судебном порядке оспорит указ президента США Дональда Трампа, временно запрещающий въезд в страну гражданам семи исламских государств. Генеральный прокурор штата Боб Фергюссон в понедельник, 30 января, заявил, что направит в федеральный суд иск, ответчиками по которому станут глава государства, министерство внутренней безопасности и представители администрации президента. Фергюссон просит признать неконституционными основные положения указа Трампа. Генпрокурор также подал ходатайство о временной приостановке действия указа президента США.

Как говорится в документе, размещенном на сайте Генпрокуратуры штата Вашингтон, документ нарушает ряд положений Конституции США, гарантирующих равенство перед законом и обеспечивающих одинаковое отношение правительства ко всем религиям.

Действия президента, говорится в заявлении, "разделяют семьи в Вашингтоне, вредят тысячам жителей Вашингтона, разрушают экономику Вашингтона, наносят вред находящимся в Вашингтоне компаниям и негативно влияют на суверенные интересы Вашингтона, выражающиеся в том, чтобы оставаться гостеприимным местом для мигрантов и беженцев". "Никто не должен стоять выше закона - даже президент, - отметил Боб Фергюссон. - И самый громкий голос, который торжествует в зале суда, это голос Конституции".