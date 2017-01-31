Показатель активного сальдо торгового баланса ФРГ за 2016 год, по оценке ifo, составит 297 миллиардов долларов. На последнем месте в мире по этому показателю - США.

По оценкам мюнхенского института экономических исследований ifo, в 2016 году Германия заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту, вытеснив с этой позиции Китай. Показатель превышения экспорта над импортом, по предварительным подсчетам, составит 297 миллиардов долларов (в пересчете 268 миллиарда евро), сообщил в понедельник, 30 января, эксперт ifo Кристиан Гримме.

По его словам, активное сальдо торгового баланса в Китае составит примерно 245 миллиардов долларов.

В 2015 году Китай был на первом месте в мире по этому показателю, ФРГ - на втором, напоминает издание Börse Online. Рост превышения экспорта над импортом связан с процессами на мировом рынке, а не с политическим вмешательством в рыночные механизмы, заявило министерство экономики ФРГ. Ведомство предполагает, что уже в текущем году показатель активного сальдо торгового баланса Германии вновь снизится.

У США самый большой минус в торговом балансе

Наибольшее превышение импорта над экспортом (478 миллиардов долларов), по расчетам ifo, отмечено во внешнеторговом балансе Соединенных Штатов. Этот показатель означает, что США намного больше экспортируют и потребляют, чем производят сами, указывает агентство dpa.