Объем долгосрочных облигаций, ипотечных бумаг и других активов на балансе Федеральной резервной системы (ФРС) достиг рекордного уровня после трех раундов количественного смягчения (QE) с целью поддержки экономики, и теперь американский центробанк прорабатывает сценарии постепенного сокращения этого портфеля.

В 2007 году, перед началом финансового кризиса, на балансе ФРС находились активы суммарной стоимостью менее $1 трлн, к концу 2016 года их объем составлял $4,45 трлн, пишет The Wall Street Journal.

По мнению руководителей американского ЦБ, выкуп ценных бумаг способствовал восстановлению экономического роста в США и сдерживал долгосрочные процентные ставки. Однако к настоящему моменту процесс оздоровления американской экономики практически завершен, и центральный банк уже начал повышение краткосрочных процентных ставок.

Ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что Федрезерв начнет сокращать объем активов на балансе после того, как повышение процентных ставок "пойдет полным ходом". При этом и Дж.Йеллен, и многие ее коллеги рассчитывают на возврат портфеля ФРС к докризисным размерам или сопоставимому уровню.

Первичные дилеры рынка облигаций, опрошенные Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка в декабре, ожидали, что объем портфеля ФРС не изменится в течение ближайших 18 месяцев, т.е. до конца первого полугодия 2018 года.

Пока обсуждение сценариев сокращения портфеля находится на ранних этапах, однако руководители ФРС снова и снова возвращаются к этому вопросу, как, например, Дж.Йеллен в выступлении в Стэнфордском университете 19 января. Тогда председатель ФРС отметила, что стимулирующий эффект инвестиций ФРС в гособлигации и ипотечные бумаги снижается со временем, и приближается момент, когда Федрезерв должен будет уменьшить объем таких активов на балансе.

Вместе с тем все чаще звучат заявления представителей ФРС о том, что такой процесс может быть начат уже в 2017 году. Например, в декабре об этом говорил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, а в январе - его коллега из Филадельфии Патрик Харкер.

Экономисты ФРС, включая Эрин Сайрон, Су Чжон Кима и Бернда Шлуше, полагают, что сокращение активов на балансе ФРС потребует длительного времени: в январской аналитической записке они прогнозировали, что к концу 2025 года портфель уменьшится лишь до $2,7 трлн.

Экс-председатель Федрезерва Бен Бернанке, при котором проводились все три QE, выступает за сохранение большого объема активов на балансе ФРС или его умеренное сокращение. В минувший четверг он написал в своем блоге, что оптимальный размер портфеля Федрезерва на данный момент превышает $2,5 трлн, а в следующем десятилетии может составить более $4 трлн.

"Со временем экономика США дорастет до $4,5 трлн активов на балансе ФРС, что снизит необходимость их быстрого сокращения в ближайшие несколько лет", - отметил он.

