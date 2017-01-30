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Топливно-энергетический комплекс
Амон стал кандидатом от социалистов во Франции
10:19 30.01.2017 |
За Амона проголосовали 58,65% избирателей, а бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс набрал 41,35% голосов. Явка во втором туре праймериз социалистов, по подсчетам группы по изучению общественного мнения Ifop, составила 2 млн человек.
Победа Амона стала неожиданностью для многих политиков во Франции, поддерживающих социалистов, хотя и в первом туре праймериз лидером голосования оказался Бенуа Амон.
При этом главными фаворитами президентских выборов во Франции считались до недавнего времени лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и правоцентрист Франсуа Фийон, попавший на прошлой неделе в коррупционный скандал.
Ле Пен ранее неоднократно высказывалась за выход Франции из ЕС и несостоятельности Евросоюза в целом. Кроме того, она обещала отказаться от единой европейской валюты в стране после победы на выборах президента.
Фийон же призывал Евросоюз к налаживанию отношений с Россией. По его мнению, это требуется для разрешения украинского конфликта и установления нового экономического партнерства с РФ.
Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая 2017 г.
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