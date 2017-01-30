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В Австрии преодолен правительственный кризис
09:40 30.01.2017 |
Правительственный кризис в Австрии преодолен, правящая коалиция спасена. Социал-демократическая партия Австрии (СПА) и консервативная Австрийская народная партия (АНП), образующие коалиционное правительство, смогли по итогам пяти дней переговоров договориться о совместной рабочей программе на следующие 18 месяцев - до осени 2018 года, когда в стране запланированы очередные выборы в двухпалатный австрийский парламент. Об этом журналистам сообщили федеральный канцлер Кристиан Керн (СПА) и председатель АНП, вице-канцлер Райнхольд Миттерленер, пишет в воскресенье, 29 января, газета Kurier.
"У нас есть фундамент, с опорой на который правительство сможет хорошо выполнять свою работу в ближайшие 18 месяцев", - подчеркнул Керн. Также решены проблемы финансирования правительственных инициатив, заверил глава министерства финансов страны Ханс Йорг Шеллинг. Открытым остается только вопрос о том, должны ли все министры поставить подписи под документом - как того требует СПА.
В числе компромиссов, которых удалось достичь сторонам - сокращение дополнительных расходов по заработной плате для предприятий, создающих новые рабочие места, введение квот для женщин в наблюдательных советах частных компаний, бесплатное пользование планшетными и портативными компьютерами для школьников, ужесточение критериев отбора студентов для университетов и введение для соискателей убежища так называемого интеграционного года с обязательной занятостью на этот период.
Существующая с 2013 года коалиция в составе Социал-демократическая партии Австрии и консервативной Австрийской народной партии оказалась в серьезном кризисе после ультиматума федерального канцлера Кристиана Керна, который 25 января угрожал прервать сотрудничество с партнерами по коалиции, если стороны не смогут выработать предпосылок для конструктивного диалога. Если бы коалиция в Австрии развалилась, страну бы ждали досрочные парламентские выборы.
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