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Топливно-энергетический комплекс
Крупные компании встревожены действиями администрации Трампа
09:02 30.01.2017 |
Некоторые из числа крупнейших американских интернет-компаний, в том числе Google и Netflix, выразили обеспокоенность в связи с введенными администрацией Трампа ограничениями на свободу въезда в США, пишет Би-Би-си.
В этих компаниях работают тысячи сотрудников, часть из которые являются гражданами тех или иных арабских и азиатских стран.
Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb пообещал предоставлять бесплатное размещение тем, кто не смог попасть в США в результате этого запрета.
Глава компании по онлайн-прокату видеофильмов Netflix Рид Хастингс написал на своей странице в "Фейсбуке": "Действия Трампа наносят ущерб сотрудникам нашей компании по всему миру и являются настолько неамериканскими, что огорчают нас всех".
"Что еще хуже, эти действия сделают Америку менее безопасным местом из-за того, что мы лишимся союзников, и нас будут ненавидеть", - добавил он.
В письме, направленном сотрудникам Apple ее глава Тим Кук заявил, что руководство компании не поддерживает директиву президента США.
"Мы сообщили Белому дому о тех негативных последствиях, которые директива будет иметь в отношении наших сотрудников и нашей компании", - пишет Тим Кук.
Корпорация Google отозвала из командировок находящихся за пределами США сотрудников после подписания президентского указа. В руководстве Google опасаются перебоев в аэропортах и принятия других мер, препятствующих приезду в США квалифицированных работников.
Как сообщает DW, , американский бизнесмен и председатель совета директоров компании Starbucks Говард Шульц в обращении к сотрудникам назвал президентское постановление "сбивающим с толку" и сообщил о планах в течение предстоящих пяти лет нанять около 10 тысяч мигрантов на работу в корпорации.
Канадско-американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и X.com Илон Маск, в свою очередь, написал в Twitter: "Многие люди, пострадавшие от этой политики, - активные сторонники США. Они всё делали правильно, не совершили ничего дурного и не заслуживают выдворения".
Американский предприниматель, соучредитель сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик на своей странице в Facebook пообещал предоставить круглосуточную юридическую помощь работающим на Uber водителям, которые оказались за пределами США и пытаются вернуться в страну.
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