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Трамп приостановил прием многих беженцев-мусульман в США
08:44 30.01.2017 |
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 27 января, указ, приостанавливающий прием беженцев на 120 дней. Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок - до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась "существенным изменениям", как следует из текста документа.
Американским спецслужбам поручено разработать дополнительные меры проверки прибывающих мигрантов. После возобновления процедуры США примут до конца текущего года не более 50 тысяч соискателей убежища, причем приоритет будет отдан представителям религиозных меньшинств. В интервью телекомпании Christian Broadcasting Network Дональд Трамп уточнил, что речь идет, в частности, о христианах из Сирии. Администрация Барака Обамы обещала пустить в страну 110 тысяч беженцев в 2017 году.
Запрет на въезд
Указ нового президента США запрещает въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней гражданам семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Ограничения не коснутся только обладателей дипломатических виз и сотрудников международных организаций из этих стран, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.
Все эти меры должны "защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами", подчеркивается в указе.
Влиятельные республиканцы выступили против миграционного указа Трампа
Глава сенатского комитета США по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн и сенатор от Южной Каролины, его однопартиец Линдси Грэм выступили с критикой в адрес миграционного указа американского лидера Дональда Трампа. По их мнению, президентская инициатива будет, скорее, использована джихадистами для антизападной пропаганды, нежели поспособствует безопасности США.
"Это рана, которую в борьбе с терроризмом мы нанесли себе сами", - подчеркивается в совместном заявлении двух членов Республиканской партии, опубликованном в воскресенье, 29 января.
В США второй день не стихают протесты
Между тем в разных городах Соединенных Штатов уже второй день подряд продолжаются протесты против ужесточения иммиграционного контроля. В Нью-Йорке около 10 тысяч демонстрантов собрались в Бэттери-парк на юге Манхэттена, откуда открывается вид на Статую Свободы и остров Эллис, на котором в начале 20 века располагался самый крупный пункт приема иммигрантов в США. Многочисленные акции протеста проходят перед Белым домом в Вашингтоне, а также в Бостоне и других городах. В зданиях международных аэропортов, где 28 января были задержаны до 200 иностранцев, которых позднее планировалось депортировать, активисты призывают к массовым выступлениям против указа Трампа.
Трамп уверяет, что запрет не направлен против мусульман
В свою очередь, сам глава Белого дома утверждает, что его постановление - "это не запрет, направленный против мусульман, как ошибочно сообщают СМИ". "Речь идет не о религии, а о терроризме, а также о том, чтобы защитить нашу страну", - заявил Трамп. По его словам, в мире свыше 40 стран, большинство населения которых - мусульмане, и эти государства не затронуты директивой. При этом глава государства выразил уверенность в том, что по истечении 90 дней с момента подписания указа в силу вступят новые нормы обеспечения безопасности в США и ограничения на въезд в страну с граждан семи государств, значащихся в документе, будут сняты.
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