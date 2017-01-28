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Китай впервые стал важнейшим торговым партнером Германии
22:48 27.01.2017 |
Китай впервые в истории стал крупнейшим внешнеторговым партнером ФРГ. По итогам 2016 года он сместил с первого места США, которые опустились на третью строчку после Франции, сохранившую за собой вторую позицию. Об этом 27 января сообщило Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK), отметив, что речь пока идет о предварительной оценке суммарных объемов прошлогодних экспортно-импортных операций.
Немецкий экспорт в КНР вырос, а в США - сократился
По данным Федерального статистического ведомства (Destatis), в 2015 году Китай занимал во внешнеторговом обороте ФРГ четвертое место, уступая не только США и Франции, но и Нидерландам. Правда, он уже тогда был крупнейшим поставщиком импорта на рынок Германии, но занимал лишь пятое место среди важнейших покупателей ее товаров. Однако в течение 2016 года немецкий экспорт в КНР динамично нарастал, сообщил в беседе с информационным агентством dpa глава внешнеэкономического отдела DIHK Фолькер Трайер (Volker Treier). Это и обеспечило Китаю прыжок на первое место.
Пока Соединенные Штаты остаются для Германии крупнейшим рынком сбыта, отметил далее Фолькер Трайер. Однако "немецкий экспорт в США сократился в прошлом году более чем на 5 процентов". Если рост американской экономики ускорится, она могла бы "отвоевать хотя бы второе место" в общем зачете, предположил эксперт, но тут же добавил: "Если, конечно, политика таможенных пошлин нового президента США не спутает все карты". Таким образом, в DIHK опасаются, что протекционизм Дональда Трампа приведет к ощутимому охлаждению двусторонней торговли, прежде всего - к сокращению немецкого экспорта в США.
Следует, однако, отметить, что товарооборот между двумя странами страдает от ярко выраженных диспропорций. В 2015 году Германия продала в Америку товаров на 113,7 млрд евро, а импортировала оттуда почти в два раза меньше - 60,2 млрд евро. По данным Destatis, ни с одной другой страной мира ФРГ не имела такого гигантского (53,5 млрд евро!) профицита торгового баланса.
Дискуссия о внешнеторговом профиците Германии
Иными словами, у Америки - гигантский дефицит в торговле с ФРГ. Дональд Трамп говорит, что это несправедливо. В ответ немецкие эксперты указывают, что в Германии мало востребованы американские промышленные товары. "Слабость экономики США состоит в низких объемах экспорта, поэтому было бы разумней повышать конкурентоспособность экспортной продукции", - отмечает директор Гамбургского института мировой экономики (HWWI) профессор Хеннинг Фёпель (Henning Vöpel), анализируя первые громкие протекционистские заявления и шаги нового хозяина Белого дома.
"Но если немецкий профицит в торговле с США с 2000 года почти утроился, то произошло это не потому, что американцы сегодня в четыре раза менее старательно выполняют свою работу, чем тогда", - возражает экономический обозреватель Spiegel Online Томас Фрикке (Thomas Fricke). Он критикует правительство Германии за его режим "жесткой экономии": если у немцев на руках было бы больше денег, возросла бы их потребительская активность - и тогда они наверняка чаще покупали бы и американскую продукцию, считает публицист.
Протекционистские заявления и действия президента Трампа явно обострили давнюю дискуссию об огромном профиците торгового баланса Германии, который давно критикуют и в Евросоюзе, и в международных экономических организациях. Впрочем, саму Германию ее собственный дефицит в торговле, например, с Китаем никогда особо не смущал, а он в 2015 году составил 20,6 млрд евро. Такого минуса ФРГ не имела ни с одной другой страной мира (в торговле с Россией, главным поставщиком энергоносителей на немецкий рынок, он составил 8,4 млрд евро).
Но вот что весьма показательно: в 2016 году немецко-китайская торговля, судя по данным DIHK, благодаря росту экспорта из Германии в Китай не только возросла, но и стала более сбалансированной. Это - хорошая основа для дальнейшего развития сотрудничества, тем более, если на фоне нарастающего американского протекционизма и Берлин, и Пекин будут совместно отстаивать принципы свободной торговли. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в середине января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заверил, что он намерен действовать именно так.
Поэтому вполне может быть, что Китай теперь надолго закрепится на первом месте в списке важнейших внешнеторговых партнеров Германии, в то время как роль США, возможно, и дальше будет снижаться. Что же касается России, то она в 2015 году находилась на 13 месте. В сообщении DIHK об итогах 2016 года она не упоминается, но, учитывая сокращение немецкого экспорта в РФ, она в списке скорее опустилась, чем поднялась.
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