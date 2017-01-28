Президент США Дональд Трамп встретился в пятницу, 27 января, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Британский политик стала первым иностранным главой государства, принятым Трампом в Белом доме. Как заявила Мэй на совместной пресс-конференции после переговоров, они обсуждали, в частности, ситуацию в Сирии и отношения с Россией.

При этом Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о готовности снять санкции против РФ. Он заявил, что если отношения с Россией, как и с другими странами, смогут быть добрыми, то это будет положительным знаком. Президент США выразил надежду, что у него с российским президентом Владимиром Путиным "сложатся прекрасные отношения", но отметил, что пока неизвестно, как это будет на самом деле. Ожидается, что в субботу, 28 явнаря, американский и российский лидеры проведут телефонные переговоры.

Тереза Мэй в ответ на вопрос о санкциях подчеркнула, что Лондон всегда настаивал на выполнении Кремлем условий минских договоренностей.

НАТО и борьба с ИГ

Помимо этого, Трамп и Мэй заявили, что договорились развивать двустороннее сотрудничество в области торговли, а также борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Британский премьер также подчеркнула, что президент США принял приглашение приехать с ответным визитом в Великобританию в течение текущего года.

Говоря об общих интересах, Мэй отметила важность НАТО, которую, по ее словам, Трамп признает "на 100 процентов". Она особо указала на такие цели блока, как борьба с киберпреступностью и терроризмом, и призвала европейских партнеров по альянсу довести расходы на оборону до 2% ВВП.