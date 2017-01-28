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Топливно-энергетический комплекс
Турция разгневана отказом Греции выдать сбежавших военных
09:23 27.01.2017 |
Власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом после того, как греческий суд принял решение не экстрадировать восьмерых турецких военных, бежавших после попытки военного переворота в июле прошлого года.
Как сообщает Би-Би-си, Турция назвала это решение политически мотивированным.
Турецкие власти обвиняют военных в причастности к попытке переворота и требуют их выдачи для дальнейшего расследования и суда.
Восемь военных, сбежавших в Грецию на вертолете, отрицают свою вину и утверждают, что в случае возвращения в Турцию их жизни будет угрожать опасность.
Зачитывая решение суда, судья Гиоргос Саккас заявил, что существует вероятность несправедливого суда над ними в Турции.
Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля 2016 года. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки.
Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы.
В результате путча погибли несколько сотен человек.
Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции.
В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек. Арестованные жаловались на несоблюдение их прав и пытки.
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