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Топливно-энергетический комплекс
Глава МИД Великобритании сообщил о возможном изменении позиции по Сирии
08:54 27.01.2017 |
Правительство Великобритании может согласиться с тем, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту. О этом в четверг, 26 января, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в верхней палате парламента страны.
"Я осознаю все неудобства и риски, которые повлечет за собой полное изменение политики в отношении Сирии и поддержка России и Асада. Однако я реалистично смотрю на изменение нашего подхода к сирийской политике, - заявил Джонсон в палате лордов. - Наша старая позиция, боюсь, не поможет. Мы беспрестанно повторяли как мантру, что Асад должен уйти, но до сих пор не смогли этого добиться. Из-за этого мы сталкиваемся с проблемами".
Выборы в Сирии под контролем ООН
Альтернативой требованию ухода Асада в отставку, по мнению Джонсона, могут стать новые выборы в Сирии под контролем Организации Объединенных Наций (ООН). Это могло бы стать возможностью "продвинуться вперед", считает глава британского МИДа. При этом, по его словам, нынешний президент Сирии Башар Асад сможет участвовать в выборах президента.
Глава британского МИДа не исключил возможности сотрудничества с Россией в борьбе против террористической группировки "Исламское государство". По его словам, "соглашение с Москвой, чтобы, как сказал президент Трамп, стереть с лица земли ИГ, может быть верным решением".
До недавнего времени правительство Великобритании называло отставку Асада непременным условием для урегулирования конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года. Отказа сирийского президента от власти требуют и другие западные страны, а также сирийская оппозиция.
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