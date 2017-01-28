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Топливно-энергетический комплекс
Мэй: надо улучшать отношения с Россией, но быть настороже
08:17 27.01.2017 |
Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее.
"Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице "Доверяй, но проверяй". Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже", - сказала Мэй в ходе своего выступления на съезде Республиканской партии США в Филадельфии.
Как сообщает Би-Би-си, она также заявила, что Британия и США, безусловно, должны остаивать свои интересы, но не могут возвращаться к "провальной" политике интервенционализма.
"Дни, когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему образу и подобию, кончились", - сказала она.
"Однако мы не можем позволить себе безучасно наблюдать, когда угроза реальна и когда в наших личных интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными, решительными. И мы должны показать необходимую решимость отстаивать свои интересы", - подчеркнула премьер-министр.
"Идет ли речь о безопасности Израиля на Ближнем Востоке или Эстонии в Прибалтике, мы всегда должны стоять на защите друзей и союзников в демократических странах, которые оказываются в сложном окружении", - подчеркнула она под аплодисменты, последовавшие во время этого заявления.
Вместе с тем она отметила, что сейчас наступило время возобновить особые взаимоотношения между двумя странами и принять на себя сообща лидирующую роль в современном мире.
Новые друзья и старые союзники
Поскольку Британия завершила свое членство в Европейском союзе, пришло время строить отношения со старыми друзьями, а также с новыми союзниками, сказала Мэй.
Как раз накануне ее визита прозвучали слова президента Трампа о том, что он не считает зазорным применение пыток , по поводу чего Мэй заявила, что Британия осуждает пытки, и этот подход останется неизменным.
Тереза Мэй совершает официальный визит в США, став первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа.
До встречи с президентом она выступила на съезде республиканцев, где также присутствовал и президент США.
Мэй сказала, что ее цель - взять за основу давние исторические связи, существующие между двумя странами, основанные на общих ценностях и интересах.
В то же время, по ее словам, она не будет бояться открыто выражать президенту свое несогласие по опредленным вопросам, имея в виду его прежние высказывания по поводу женщин или мусульман.
Несмотря на то, что Британия не может начать переговоры по торговым соглашениям с США или другими странами до выхода из ЕС, Дональд Трамп уже заявил, что, когда это случится, он хочет"быстрого соглашения", поэтому ожидается, что оба лидера обсудят вопросы будущего торгового сотрудничества.
Как заявил в интервью Би-би-си Тед Маллок, которого Дональд Трамп предположительно собирается назначить послом США в Европейском союзе, соглашение о свободной торговле может быть заключено буквально за 90 дней.
Однако ряд экспертов уже предупредили, что, несмотря на то, что Британия и США уже являются торговыми партнерами, выработка нового двустороннего соглашения с нуля может оказаться очень непростой и занять годы.
Подарок президенту
Тереза Мэй прибыла к новому хозяину Белого дома не с пустыми руками: она преподнесет Дональду Трампу, чья мать была шотландкой, символизирующую дружбу шотландскую чашу с дарственной гравировкой.
Такие чаши традиционно использовались в Шотландии с XVII века для распития напитков.
Первая леди Мелания получит подарочную корзину с деликатесами, произведенными в угодьях Чекерс (Chequers) - загородной резиденции британских премьер-министров. Там будет яблочный сок, сливовый и апельсиновый джемы, типично британские миндальные коржики Bakewell, а также печенье с клюквой и белым шоколадом.
Притягиваются ли противоположности?
Лора Кюнсберг, политический обозреватель Би-би-си
В самолете, на пути в Штаты, Тереза Мэй пошутила с журналистами по поводу того, что "противоположности притягиваются".
Остроумная попытка ответить на вопрос о том, как она и Дональд Трамп смогут сотрудничать - миллиардер и звезда реалити-шоу и трудолюбивая - по ее собственным словам - дочь викария.
Избиратели сами решат, насколько это покажется им смешным, однако британское правительство уже с первых дней немало вложило в эти отношения.
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