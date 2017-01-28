Финансовые новости
- |
- 28.01.17
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Трамп хочет ввести налог на импорт из Мексики для оплаты стены
08:08 27.01.2017 |
Президент США Дональд Трамп намерен ввести импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены вдоль границы с этой страной, заявил представитель Белого дома.
Как отмечает Би-Би-си, это заявление было сделано сразу после того, как президент Мексики отменил свой визит в Вашингтон.
В среду Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.
Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что заставит Мексику заплатить за строительство этой стены.
Конфликт из-за стены
Но президент Мексики Энрике Пенья Ньето постоянно заявляет, что его страна платить за "стену Трампа" не будет. В четверг он объявил, что не поедет в Вашингтон на встречу с Трампом.
Через несколько часов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент обсудил вопрос об импортном налоге на мексиканские товары с представителями конгресса, и что те рассматривают возможность включить эту меру в пакет реформ системы налогообложения.
По его словам, 20-процентный импортный налог принесет американской казне около 10 миллиардов долларов в год.
"На данный момент наша страна облагает налогами экспорт, но позволяет импортным товарам свободно пересекать границу, что смехотворно", - сказал Шон Спайсер на борту президентского самолета, добавив, что этот налог покроет стоимость строительства стены.
Каждый день через американо-мексиканскую границу в обе стороны проходят товары на сумму в 1,6 млрд долларов.
Спайсер сказал, что детали плана еще разрабатываются, и что импортный налог может составить всего 5%.
Райнс Прибус, глава администрации Трампа, позже разъяснил, что налог на импорт из Мексики - это лишь один из возможных вариантов финансирования строительства стены.
Отношения между Мексикой и США заметно обострились на этой неделе, с началом работы Дональда Трампа в должности президента.
После того как Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Трампом, тот сказал, что этот визит в любом случае был бы бессмысленным, если Мексика не согласилась бы оплатить строительство стены.
"Мексика не верит в стены"
"Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу", - написал Трамп в "Твиттере", добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.
Ранее президент Пенья Ньето сказал, что глубоко сожалеет о решении США возводить эту стену, добавив, что "Мексика не верит в стены".
Выступая по телевидению с обращением к нации, он сказал: "Я уже не раз говорил, что Мексика не будет платить ни за какую стену".
Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что за импортный налог расплачиваться придется американским потребителям.
"Они могут ввести такие же налоги, что и мы. Это огромное препятствие для роста экономики", - написал он в интернете.
Слова "Построим стену" были одним из основных лозунгов во время предвыборной кампании Трампа, обещавшего построить громадный барьер вдоль 3200-километровой границы.
Указ Трампа также предусматривает, что министерство внутренней безопасности наймет еще 10 тысяч пограничников.
"Страна без границ - не страна, - заявил Дональд Трамп. - Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы".
По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов. Эксперты говорят о сумме в 25 миллиардов долларов и выше.
Однако конгресс еще должен одобрить финансирование строительства стены.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты опасаются новой девальвации гривни из-за очередной выплаты по НДС
Следующая волна активизации продаж валюты на межбанке возможна в первой декаде феврале под уплату налога на прибыль за четвертый квартал 2016 года. Однако не стоит исключать повторения ситуации, когда щедрые выплаты возмещения НДС приводят к дефициту валюты на межбанке.
ТОП-НОВОСТИ
|От чего бы не умер Валерий Болотов, сделал он это очень вовремя
|В России по громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ
|Госбюджет-2016 исполнен с дефицитом 70,1 млрд грн при потолке в 83,7 млрд грн - Госказначейство
|Как Трамп и Путин помогут Меркель вновь стать канцлером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай впервые стал важнейшим торговым партнером Германии
|Трамп: Говорить о снятии санкций с РФ рано
|В России по громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ
|Почему Китай не может остановить отток капитала
Решение Пекина ввести ограничения для банков, чтобы остановить отток капитала, заслуживает высшего балла за креативность, но это не остановит отток в долгосрочной перспективе, считает главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону Пол Грюнвальд.
|Как Трамп и Путин помогут Меркель вновь стать канцлером
|В России существенно сократят расходы на научные исследования
В правительстве России готовятся к сокращению на 25 млрд рублей (415 млн долларов) расходов на развитие научно-технологического комплекса. Большая часть секвестра коснется научных исследований. Минобрнауки не видит в этом проблемы, однако ученые с чиновниками не согласны.
|Турция разгневана отказом Греции выдать сбежавших военных
Это интересно
|Skoda приспособила Kodiaq для бездорожья
|Илон Маск не шутил насчет тоннелей
|Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров
|Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки
|Специалистами Japan Display создан гибкий жидкокристаллический дисплей Full HD размером 5,5 дюйма
Структура дисплея размером 5,5 дюйма включает две пластиковые подложки, что позволило сделать его гибким. По словам производителя, это не только открывает новые возможности перед дизайнерами, но и устраняет риск того, что дисплей разобьется в результате удара или падения смартфона.
|Совокупная оценка украинских продуктовых IT-компаний превысила $2,5 млрд - глава ассоциации UVCA
"Появляется все больше и больше продуктовых компаний. Моя совокупная оценка продуктовых компаний уже больше $2,5 млрд: одна сделка с Looksery - $150 млн, но у нас же есть весь список трех тысяч стартапов и компаний в Украине. Поэтому я уверен, что совокупная их стоимость уже превысила $2,5 млрд", - Андрей Колодюк.
|Китайские производители дисплеев AMOLED отстают от Samsung Display не менее чем на три года