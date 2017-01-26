Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, курировавшая в госдепартаменте постсоветское пространство, включая Россию и Украину, покидает свой пост вместе с группой других дипломатов.

Накануне в отставку ушли помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд. В пятницу собирается покинуть госдеп замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, который был назначен на эту должность еще президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2007 году, сообщило в четверг информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Покинет свой пост и Джентри Смит, который возглавлял офис по делам зарубежных миссий. В день инаугурации президента Дональда Трампа ушел в отставку помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Стар.

Хотя никто из высокопоставленных сотрудников госдепа публично не связывает свою отставку с Д.Трампом, многие дипломаты приватно выражают обеспокоенность по поводу перспективы службы в администрации нового президента, учитывая его неортодоксальную позицию по многим внешнеполитическим вопросам, отмечает АП.

Сейчас временно "на хозяйстве" в госдепе остался первый замгоссектретаря Томас Шэннон. Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона. На будущей неделе сенат будет голосовать по его кандидатуре.

