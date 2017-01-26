Администрация Трампа готовит несколько распоряжений для снижения роли Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Кроме того, готовится выход из ряда многосторонних договоров, передает The New York Times.

Первый документ, как выяснили журналисты издания, носит название "Аудит и сокращение финансирования международных организаций". Он предусматривает прекращение финансирования любого учреждения ООН или другой международной организации, основываясь на нескольких критериях.

В список подобных организаций могут попасть те, которые предоставляют полное членство Палестинской автономии или Организации освобождения Палестины или поддерживают программы, которые финансируют аборты или любую деятельность в обход санкций против Ирана или Северной Кореи.

Документ также предполагает прекращение финансирования для любой организации, которая "находится под контролем или в значительной степени под влиянием любого государства, спонсирующего терроризм", или обвиняется в преследовании маргинальных групп или любом другом систематическом нарушении прав человека.

Распоряжение предусматривает сокращение финансирования ООН и связанных с ней организаций по крайней мере на 40%.

Проект второго документа назван "Мораторий на многосторонние соглашения". Он касается действующих или еще не вступивших в силу соглашений, которые США заключили с несколькими государствами. Документ предусматривает определение перечня рекомендаций о целесообразности расторжения или временного выхода США из соглашений, которые "не касаются напрямую национальной безопасности, экстрадиции или мировой торговли".