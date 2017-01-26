Бывший министр образования Франции Бенуа Амон со значительным отрывом победил экс-премьера страны Манюэля Вальса на теледебатах участников второго тура праймериз социалистов, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Elabe.

60% респондентов посчитали, что Б.Амон выступил убедительнее, чем экс-премьер Франции. Противоположного мнения придерживаются 37% опрошенных. Остальные респонденты затруднились ответить.

Среди участников опроса, которые являются сторонниками "левых", голоса распределились примерно аналогичным образом: 61% поддержал Б.Амона, 36% - М.Вальса.

В ходе дебатов вышедшие во второй тур праймериз социалистов экс-министр образования и экс-премьер высказали свои мнения по различным проблемам, касающимся, в частности, экономики, здравоохранения, экологии и трудового законодательства.

Кроме того, они обсудили борьбу с терроризмом. Б.Амон заявил, что разведслужбам европейских стран необходимо более тесно сотрудничать между собой. В свою очередь М.Вальс заметил, что выступает за усиление контроля на границах Евросоюза и за наказание для тех французов, которые уезжают воевать в Сирию на стороне боевиков и затем возвращаются обратно во Францию.

Между тем, интернет-пользователи посчитали, что выступление М.Вальса на дебатах было убедительнее, свидетельствуют результаты онлайн-опроса на сайте газеты "Фигаро". Так, к настоящему моменту 53% респондентов отдали свой голос за экс-премьера Франции, тогда как 47% - Б.Амону.

Второй тур праймериз социалистов состоится 29 января. На нем определится единый кандидат в президенты страны.

