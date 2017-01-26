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Топливно-энергетический комплекс
Китай занялся контролем за кредитованием
10:04 26.01.2017 |
Центральный банк Китая потребовал от кредитных организаций страны жестко контролировать выдачу новых кредитов в I квартале 2017 г., чтобы сдержать избыточную долговую нагрузку финансовой системы, сообщает Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
В первую очередь Народный банк Китая хочет ограничить ипотечное кредитование, поскольку власти страны стремятся сдержать рост цен на недвижимость, отмечают источники.
ЦБ Китая регулярно выпускает для банков рекомендации о кредитах, однако на этот раз, по словам одного из источников, нарушителей заставят больше платить за страхование депозитов.
Власти Китая пытаются найти баланс между избытком кредитных ресурсов, который способствует появлению пузырей активов, и поддержанием достаточного финансирования в финансовой системе, чтобы удовлетворить сезонный всплеск спроса на кредиты перед Новым годом по лунному календарю, празднование которого начнется на этой неделе.
Председатель КНР Си Цзиньпин и финансовое руководство страны подтвердили в прошлом месяце, что приоритетом для них является управление финансовыми рисками в экономике, чтобы предотвратить пузыри активов.
"Это продолжение тенденции к ужесточению, которую мы наблюдали, начиная со второй половины прошлого года", - сказал аналитик Sanford C. Bernstein & Co. Вэй Хоу.
Как сообщали "Вести.Экономика", китайские регуляторы блокируют операции банков по выводу юаней из страны, чтобы устранить одну из немногих лазеек, оставшихся при новом строгом режиме контроля над оттоком капитала.
Регуляторы были обеспокоены относительно быстрым снижением юаня по отношению к доллару, которое они замедлили путем продажи валютных резервов страны. Чтобы сохранить валютные резервы Китая, которые составили лишь более $3 трлн в конце прошлого года, Центральный банк и Государственное валютное управление КНР (SAFE) в последние месяцы ввели ряд мер для контроля над движением капитала.
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