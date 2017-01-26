Спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой.

По его словам, заявленная цена проекта - от $8 млрд до $14 млрд - "примерно верна".

Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути" заставить Мексику "платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.

В то же время П.Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Д.Трампа о необходимости усиления защиты границ.

Как сообщалось, Д.Трамп подписал распоряжение "Совершенствование погранбезопасности и иммиграционного контроля", согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.

В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

