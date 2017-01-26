Французская прокуратура начала предварительное расследование сообщений о том, что жена кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона якобы незаконно получала деньги из государственных фондов.

Бывшего премьер-министра страны подозревают в возможной растрате государственных средств, сообщает Би-Би-си.



Газета Canard Enchaine ранее сообщила, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте в период с 1998 по 2002 годы.

Газета задавалась вопросом, какую работу она выполняла за эти деньги.

Фийон заявил, что возмущен "неуважением и женоненавистничеством", которые проявила газета.

Газета Canard Enchaine предположила, что Пенелоп Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.

Представитель Фийона подтвердил, что Пенелоп Фийон работала на него, когда он был депутатом.

Фийон считается лидером президентской гонки во Франции. Он - член Союза за народное движение.

Фийон неоднократно высказывался за сокращение бюджетных расходов. Он также заявлял о планах сократить 500 тысяч госслужащих в случае своей победы.