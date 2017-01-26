Китай не только скупает угольные активы Австралии, но и расширяет для себя доступ к ограниченной инфраструктуре, необходимой для поставок энергоресурса по всему миру, пишет Bloomberg.

Покупка компанией Yancoal Australia Ltd. крупнейшей доли в угольном операторе Rio Tinto Group за $2,45 млрд позволит увеличить производство принадлежащей китайской стороне угольной компании вдвое.

Сделка также включает приобретение 36,5%-й доли в Port Waratah Coal Services Ltd., которая владеет двумя терминалами в порту Ньюкасла - основном канале поставок энергетического угля в Австралии. Объемы поставок Yancoal таким образом увеличатся вдвое.

Yancoal расширяет свое влияние во втором по величине мировом поставщике энергетического угля на фоне восстановления цен на топливо для электростанций после пятилетнего снижения.

Согласно большинству прогнозов этот вид топлива останется доминирующим в мировом производстве электроэнергии в течение ближайшего десятилетия из-за роста спроса со стороны Индии, Китая и Японии, несмотря на возражения по поводу экологической обстановки.

Сделка также увеличит годовой объем производства товарного угля компании Yancoal до 34 млн тонн, что сделает компанию крупнейшим производителем, который сконцентрирован исключительно на угле, в Австралии. Это сопоставимо с общим объемом производства угля горнодобывающего гиганта Glencore Plc в Австралии в 2015 г., который составил 66 млн тонн.

Австралия в 2015 г. поставила в общей сложности 387 млн тонн угля, по данным бюро статистики страны. В течение первых 11 месяцев прошлого года на Японию приходилось 31% от общего объема поставок, в Китай было поставлено 19%, а в Южную Корею - 13%.