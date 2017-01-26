Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста мировой экономики в 2017 году до 2,9% с 2,5% в прошлом году, следует из релиза агентства.

"Мы прогнозируем рост на 2,9% по сравнению с 2,5% в прошлом году из-за восстановления инвестиций в США, ослабления фискальной политики в развитых странах и окончания рецессии в Бразилии и России", - пишет агентство.

В то же время, агентство прогнозирует замедление в текущем году роста экономики еврозоны до 1.4% с 1,6% в 2016 году, а Китая - до 6,4% с 6,7% в прошлом году.

Прогноз на 2017 год по большинству суверенных рейтингов негативный, отмечает Fitch. "Наибольшие проблемы, несомненно, есть у развивающихся рынков во всех секторах. Но это глобальная тенденция - негативный прогноз есть и у развитых стран", - приводятся в сообщении управляющего директора в исследовательской команде Fitch Моники Инсолл (Monica Insoll).

Данную тенденцию агентство связывает с рядом факторов. Среди них выделяются укрепление доллара, слабая мировая торговля и неопределенность в политике. "Многие страны на Ближнем Востоке и в Африке, зависящие от экспорта, до сих пор пытаются приспособиться к резкому снижению цен, несмотря на недавнее их восстановление", - отмечает агентство.