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Топливно-энергетический комплекс
Турция перебросила к границе с Сирией военную технику, в том числе танки - СМИ
17:46 25.01.2017 |
Турция направила на границу с Сирией часть своей военной техники, которую сопровождали сотрудники жандармерии, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.
К границе были переброшены танки, бронетранспортеры и строительная техника.
Технику доставили в район Элбейли в провинции Килис.
Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара не собирается передавать сирийскому правительству город Эль-Баб и другие территории, которые будут освобождены на севере Сирии от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата".
"Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал он.
Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГ города Эль-Баб.
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