Турция направила на границу с Сирией часть своей военной техники, которую сопровождали сотрудники жандармерии, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

К границе были переброшены танки, бронетранспортеры и строительная техника.

Технику доставили в район Элбейли в провинции Килис.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара не собирается передавать сирийскому правительству город Эль-Баб и другие территории, которые будут освобождены на севере Сирии от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции "Щит Евфрата".

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал он.

Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГ города Эль-Баб.

