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На конференции в Астане не удалось сблизить позиции правительства и оппозиции Сирии
17:39 25.01.2017 |
Переговоры в новом формате по сирийскому урегулированию в Астане не привели к прорыву. Делегаты из Сирии отказались подписывать итоговый документ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснял важность переговоров в Астане тем, что впервые на них были приглашены в основном не представители политической оппозиции, а члены вооруженных группировок. Представители более десяти вооруженных групп, сирийского правительства, стран - гарантов перемирия (России, Турции и Ирана), а также спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя вели переговоры в столице Казахстана на протяжении почти трех дней, за закрытыми дверьми, без присутствия прессы.
На переговоры не приехали представители крупнейшей вооруженной оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам». Опрошенные РБК до начала конференции эксперты указывали, что это может подорвать все переговорные достижения.
Главными вопросами обсуждения участники переговоров называли закрепление режима прекращения огня, установленного с 29 декабря прошлого года, его распространение по всей территории Сирии и мониторинг перемирия. Итогом обсуждения стало принятие коммюнике, в котором говорится, что военного решения сирийского конфликта нет, его можно урегулировать исключительно посредством политического диалога. Документ также предусматривает создание трехстороннего механизма мониторинга. Однако подписали итоговый документ только страны-гаранты - Россия, Иран и Турция. Оппозиция и представители правительства Сирии его подписывать отказались, сообщили Reuters и ТАСС.
Оппозиция против Ирана
Оппозиция отказалась подписать итоговый документ из-за того, что Иран должен стать частью механизма по мониторингу и выступает в качестве гаранта перемирия, сообщил источник в оппозиции агентству Reuters. По его словам, это коммюнике узаконивает роль Ирана, который ведет боевые операции на стороне правительства Сирии в нескольких регионах, что приводит к кровопролитию и насильственному переселению сирийского народа. По мнению другого делегата оппозиции, «турецкая позиция оказалась слабой на переговорах и не смогла отстоять интересы повстанцев», передало его слова агентство Reuters.
Правительственная делегация, напротив, в переговорных трудностях обвинила Турцию. Близкий к делегации правительства источник заявил сирийскому агентству SANA, что представители Турции чинили препятствия, предлагали «неприемлемые формулировки» и ставили «условия вне контекста встречи», хотя основной задачей переговоров было установление режима прекращения огня на постоянной основе.
Оппозиция сформулировала собственные требования и передала их российской и турецкой сторонам, сообщил Мохаммад Аллуш, глава делегации вооруженной оппозиции на переговорах. Cреди требований оппозиции - вывод всех иностранных сил и формирований из Сирии, исключение Ирана из списка стран - гарантов перемирия, немедленное снятия блокады с городов, организация безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи, освобождение заключенных из тюрем режима. Представители официального Дамаска отказались принять эти предложения, сообщил Аллуш.
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