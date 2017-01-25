Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что правительство опубликует "белую книгу" с окончательным вариантом плана по выходу Британии из Евросоюза.

Как отмечает Би-Би-си, "Белой книгой" в англоязычных странах принято называть окончательный вариант документа, разъясняющий политику правительства по определенному вопросу.

"Белая книга" позволяет правительству обсудить готовящиеся изменения в законодательстве с заинтересованными группами до того как законопроект будет официально вынесен на голосование.

"На прошлой неделе я обозначила смелый план для всей Британии, и я понимаю, что есть большое желание увидеть этот план в "белой книге", - заявила Мэй, выступая перед парламентом. - Я могу подтвердить, что наш план будет выпущен в "белой книге".

На прошлой неделе Тереза Мэй выступила в Лондоне с программной речью, посвященной плану правительства страны по поводу предстоящего выхода Британии из состава ЕС.

По сути, это выступление представляло собой тезисное изложение позиции британского правительства по "брекситу".

В ходе своего выступления в министерстве иностранных дел Тереза Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом она хочет, чтобы страна стала более активным членом мирового экономического сообщества.

Среди прочего, она исключила возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого европейского рынка после выхода из ЕС - по примеру Швейцарии или Норвегии. По ее словам, это означало бы согласиться с европейскими правилами, одновременно отказавшись от возможности контроля над ними.

Днем ранее Верховный суд Британии постановил, что правительству для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС нужно одобрение парламента.

Суд, таким образом, поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона.