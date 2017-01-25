Власти Панамы приостановили расследование дела об утечке документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала известным зарубежным политикам, предпринимателям и звездам создавать офшорные счета и управлять ими.

По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба, поданная в конституционный суд Панамы на действия следователей. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию.

Как отмечает Би-Би-си, а генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно подал жалобу и как именно, по мнению заявителя, действия следствия противоречат панамской конституции. Расследование дела не будет вестись до тех пор, пока жалобу не рассмотрит конституционный суд.

Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

В частности, там упоминались премьер-министр Исландии, вскоре после этого ушедший в отставку, родственники бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и виолончелист Сергей Ролдугин, которого называют другом президента России Владимира Путина.

По словам основателей компании, документы достались прессе после того, как на фирму совершили хакерскую атаку. Основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, и назвал публикацию материалов преступлением.

Тем не менее генеральная прокуратура Панамы вскоре заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в "панамских документах".