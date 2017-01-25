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Топливно-энергетический комплекс
Сенат США утвердил постпредом при ООН Никки Хейли
08:22 25.01.2017 |
Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Сенат США утвердил ее кандидатуру во вторник, 24 января. За Хейли проголосовали 96 сенаторов, против - 4.
Хейли родилась в Южной Каролине в семье иммигрантов из Индии. Она была членом палаты представителей этого штата от Республиканской партии, а затем стала его губернатором. Хейли станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.
В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником, но и сопернице Трампа, Хиллари Клинтон, тоже не симпатизировала.
Во время республиканских праймериз Хейли сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза, однако оба в итоге выбыли из предвыборной гонки.
Никки Хейли была избрана на должность губернатора Южной Каролины в 2010 году, получив поддержку губернатора Аляски Сары Пейлин.
Обозреватели отмечают, что республиканка не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.
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