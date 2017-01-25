Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Сенат США утвердил ее кандидатуру во вторник, 24 января. За Хейли проголосовали 96 сенаторов, против - 4.

Хейли родилась в Южной Каролине в семье иммигрантов из Индии. Она была членом палаты представителей этого штата от Республиканской партии, а затем стала его губернатором. Хейли станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником, но и сопернице Трампа, Хиллари Клинтон, тоже не симпатизировала.

Во время республиканских праймериз Хейли сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза, однако оба в итоге выбыли из предвыборной гонки.

Никки Хейли была избрана на должность губернатора Южной Каролины в 2010 году, получив поддержку губернатора Аляски Сары Пейлин.

Обозреватели отмечают, что республиканка не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.