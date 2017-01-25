Протесты в США против строительства нефтепровода Dakota Access

Президент США Дональд Трамп реанимировал два подвергавшихся жесткой критике проекта нефтепроводов. Во вторник, 24 января, он подписал указы о возобновлении строительства трубопроводов Dakota Access и Keystone XL, остановленного его предшественником Бараком Обамой.

Особенно острая полемика вспыхнула в последние месяц вокруг нефтепровода Dakota Access, который должен протянуться из Северной Дакоты до Иллинойса. Против его строительства протестовали индейские племена, в первую очередь сиу, из-за того, что магистраль должна была проходить по священным для них местам. Кроме того, коренные жители Америки опасались загрязнения питьевой воды из-за течи в трубопроводе. В ходе протестов доходило до столкновений с полицией. В декабре 2016 года власти США объявили, что рассмотрят альтернативные варианты прокладки нефтепровода.

Строительство нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в Техас было прекращено Бараком Обамой в 2015 году с обоснованием, что проект не служит национальным интересам США. Прежде всего это объяснялось защитой климата.