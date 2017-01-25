В понедельник президент Трамп подписал указ, который завершит участие Соединенных Штатов в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), торговом соглашении, переговоры о котором вели 11 стран.

Об этом пишет Ишан Тарур в статье "Трамп убивает ТТП, тем самым позволяя Китаю одержать первую большую победу", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Соглашение не было ратифицировано американскими законодателями, никто не ожидал также, что оно пройдет голосование в Конгрессе. Но в любом случае Трамп принял решение убить его приказом, подчеркнув, насколько он отличается от своих предшественников-республиканцев – и некоторых из нынешних лидеров партии – которые поддерживают свободную торговлю и выступают за открытые рынки.

Он также предоставил Китаю отличную возможность, изменить геополитический баланс в Азии в свою пользу.

Противодействие ТТП можно отнести к одному из немногих последовательных политических действий Трампа. На протяжении всей кампании, он громко призывал защищать американских рабочих и противостоять опасностям глобализации. Соглашение стало политически "токсичным" для обеих сторон в прошлом году; кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон выступила против ТТП (хотя первоначально поддерживала его), а ее левый оппонент Берни Сандерс присоединился к Трампу, назвав ТТП проектом скрытых элит, стремящихся обмануть американских обывателей.

Трамп провел утро понедельника с руководителями ведущих американских компаний-производителей, обсуждая планы стимулирования американских корпораций. Он хочет, чтобы компании оставались в стране; а тех, кто строит заводы в других странах и потом привозит товары обратно, намерен штрафовать. Каким бы ни был результат этих обсуждений, Трамп, похоже, придерживается своих протекционистских обещаний. Однако, критики утверждают, что экономические и технологические реалии нашего времени таковы, что большую часть потерянных американских рабочих мест, особенно в промышленности, вернуть не удастся.

"Экономисты предупреждали, что многие из предложений Трампа – в том числе предложения по введению общих двузначных пошлин на товары из Мексики и Китая – могут иметь негативные последствия для американской экономики, поскольку приведут к росту цен или усугублению торговой войны", - пишет Илан Муи. "И такие бизнес-группы, как Торговая палата США, активно лоббировали принятие ТТП, они заявляли, что сделка будет способствовать росту количества рабочих мест и станет важной проверкой растущих амбиций Китая".

Те, кто поддерживал ТТП, руководствовались и политическими, и экономическими причинами. Соглашение появилось как основа стратегии бывшего президента США Барака Обамы по восстановлению американского влияния в Азии и баланса против растущего Китая. Соглашение должно было снизить тарифы, но оно также включало положения, которые заставили бы страны соблюдать жесткие международные стандарты в вопросе прав в сфере труда и интеллектуальной собственности. Давние союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию и Австралию, с особым энтузиазмом поддерживали соглашение.

"Мы не можем позволить таким странам, как Китай, писать правила мировой экономики", - сказал Обама в прошлом году. "Мы должны писать эти правила".

Пекин ведет переговоры о создании своих собственных торговых союзов. Но теперь отступление от ТТП дает ему шанс заполнить пустоту. После победы Трампа, Филиппины, Сингапур и Малайзия начали рассматривать предложенное Китаем Всестороннее региональное экономическое партнерство, которое также будет способствовать снижению тарифов – без многих стандартов, заявленных в плане Обамы – и изменит направление азиатской торговли по усмотрению Китая. Другие страны в регионе, скорее всего, последуют их примеру.

"У нас нет такого выбора, как у Америки. Эта страна достаточно большая, чтобы зарабатывать, продавая себе же свои товары", - сказал премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш в понедельник. "Нам необходима торговля".

Множество светил внешней политики в Вашингтоне, в том числе бывший посол США Майкл МакФол, раскритиковали Трампа за подаренную Китаю победу. "Отказавшись от ТТП сегодня, Трамп – "специалист по заключению сделок" – отдал Китаю огромную победу. Просто так", - написал он в Twitter.

"Трамп собственными руками отдал огромный источник контроля над Китаем", - сказал CNN Эдвард Олден, из Совета по международным отношениям. "Первое правило ведения переговоров – не отдавать что-либо даром, а он сделал это сразу же". Его босс, Ричард Хаас, повторил мнение: "Отказ от ТТП замедлит эко-развитие, будет стоить рабочих мест и ослабит позиции США в Азии/мире. Китай может оказаться главным бенефициаром".

Но Трампу нет дела до возмущения истеблишмента. Его не заботит историческая роль Соединенных Штатов в качестве гаранта стабильности и процветания для большей части Азии. И Белый дом, похоже, радует перспектива пойти на риск эскалации с Китаем в ряде стратегических "горячих точек", в том числе из-за спорных островов в Южно-Китайском море.

Неопределенность, созданная новой администрацией, позволила президенту Китая Си Цзиньпину играть "взрослого" на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии на прошлой неделе, где он произнес речь, отстаивая глобализацию и ругая сторонников протекционистского бреда. Китайцы теперь могут "назначить себя движущей силой либерализации торговли", - сказал Bloomberg Эрик Альтбах, бывший чиновник США.

Критики Трампа среди левых говорят, что его популизм – это притворство, направленное на обеспечение крупных сделок для корпоративных союзников, при этом, он мало что делает для того, чтобы гарантировать права рабочих в стране.

Тем временем, критики в Пекине утверждают, что роль хранителя мирового порядка не скроет того, что сам Китай нуждается в политических и экономических реформах. Вместо этого, мир может перейти в эпоху противостояний и великодержавной политики, более характерной для 19-го века, чем для последних нескольких десятилетий американского превосходства.

"Потенциальное лидерство Китая не будет чем-то вроде Америки, перенявшей роль Великобритании после Второй мировой войны", - пишет Ричард Фонтейн, бывший чиновник администрации Буша, в The Wall Street Journal. "Вместо этого, оно приведет к миру, вероятно, менее процветающему и, конечно, менее свободному".