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Топливно-энергетический комплекс
ЦБ Турции повысил ставку для поддержки лиры
16:56 24.01.2017 |
Комитет по монетарной политике поднял процентную ставку овернайт на 75 базисных пунктов до 9,25%. Ставка РЕПО и ставка по однодневным займам были сохранены на прежнем уровне в 8% и 7,25% соответственно. Эксперты при этом прогнозировали рост ставок на 50 и 25 базисных пунктов.
Из-за снижения курса лиры до рекордно низкого уровня по отношению к доллару центральный банк Турции принял ряд неординарных мер для сглаживания волатильности, включая использование свопов.
Кроме того с 16 января центробанк заставил коммерческих кредиторов заимствовать с помощью так называемого окна поздней ликвидности, хотя такие займы стоят гораздо дороже всех ключевых ставок. Этот показатель также был повышен с 10% до 11%.
Турецкая лира ослабла на 1,9% до 3,7740 за доллар по состоянию на 3 часа по стамбульскому времени. В текущем году курс лиры снизился уже на 7%, а в 2016 г. - на 17%.
Даже на фоне снижения курса турецкой лиры высшие должностные лица в команде президента Реджепа Тайипа Эрдогана не раз заявляли о необходимости снижения процентной ставки для стимулирования роста экономики после неудавшегося государственного переворота в июле 2016 г.
Однако в последнее время эти призывы утихли на фоне высокой инфляции и ослабления глобального спроса на рискованные активы.
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