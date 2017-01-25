Комитет по монетарной политике поднял процентную ставку овернайт на 75 базисных пунктов до 9,25%. Ставка РЕПО и ставка по однодневным займам были сохранены на прежнем уровне в 8% и 7,25% соответственно. Эксперты при этом прогнозировали рост ставок на 50 и 25 базисных пунктов.

Из-за снижения курса лиры до рекордно низкого уровня по отношению к доллару центральный банк Турции принял ряд неординарных мер для сглаживания волатильности, включая использование свопов.

Кроме того с 16 января центробанк заставил коммерческих кредиторов заимствовать с помощью так называемого окна поздней ликвидности, хотя такие займы стоят гораздо дороже всех ключевых ставок. Этот показатель также был повышен с 10% до 11%.

Турецкая лира ослабла на 1,9% до 3,7740 за доллар по состоянию на 3 часа по стамбульскому времени. В текущем году курс лиры снизился уже на 7%, а в 2016 г. - на 17%.

Даже на фоне снижения курса турецкой лиры высшие должностные лица в команде президента Реджепа Тайипа Эрдогана не раз заявляли о необходимости снижения процентной ставки для стимулирования роста экономики после неудавшегося государственного переворота в июле 2016 г.

Однако в последнее время эти призывы утихли на фоне высокой инфляции и ослабления глобального спроса на рискованные активы.